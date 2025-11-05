Подробно търсене

Лудогорец загуби от Динамо Минск в реванша и отпадна във втория кръг на младежката Шампионска лига

Боян Денчев
снимка: официален фейсбук на Лудогорец
Разград,  
05.11.2025 20:27
 (БТА)

Отборът на Лудогорец до 19 години отпадна от младежката Шампионска лига на УЕФА. В мач-реванш от от втория кръг в турнира българският отбор загуби с 0:2 у дома срещу Динамо Минск.   
Първата среща между двприключи с успех на "орлите" с 1:0. Българският състав бе домакин и двата случая, след като Динамо играе мачовете си извън Беларус. 
Състава от Минск завърши срещата-реванш в намален състав, след като Владислав Бения бе изгонен в 72-ата минута. Преди това в 66-минута Егор Волчан бе дал аванс на Динамо. Три минути преди края на редовното време Артем Грабчевич вкара решителното попадение. 

През сезон 2021-2022 Септември отстрани Академия Футболит (Албания) в първия кръг, след което отпаднаха срещу шотландския Рейнджърс. Така състава от София остава единствения представител на България, който е елминирал съперник.

