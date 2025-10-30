Общинският съвет по наркотични вещества в Монтана е с нов председател след решение на общинските съветници

Общинският съвет в Монтана прие промяна в състава на Общинския съвет по наркотични вещества, като определи нов председател.

Целта на промяната е оптимизиране на ръководните функции и координацията с други ключови общински комисии, ангажирани в сферата на превенцията и обществената безопасност. Общинският съвет по наркотични вещества е колективен орган, състоящ се от председател, секретар и членове.

С решение на Общинския съвет от 2014 година досега председател на Общинския съвет по наркотични вещества към Община Монтана е била Мария Шуманска. С настоящото решение длъжността ще заеме специалистът социални дейности и завеждащ Превантивно-информационния център Диана Любенова. По образование тя е клиничен психолог, а също така изпълнява и функцията обществен възпитател в Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Превенцията и борбата срещу употребата на наркотични вещества и противообществените прояви на младежите са взаимосвързани, изискващи цялостен и координиран подход. За целта е необходим експерт с достатъчно дълъг опит в тази сфера и с подходящо образование, се посочва в мотивите на предложението.