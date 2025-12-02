"Трябва да си вземем поуките от този двубой", каза наставникът на Марица (Пловдив) Ахметджан Ершимшек след загубата от Палмберг (Шверин)

Старши треньорът на Марица (Пловдив) Ахметджан Ершимшек бе доволен от представянето на своя тим в двубоя с германския Палмберг (Шверин) от група Е на Шампионската лига по волейбол за жени. "Жълто-сините" отстъпиха с 2:3 гейма, но взеха първата си точка в групата.

"Борим се и това ме прави щастлив. Бяхме равностойни до самия край и това е много важно за нас, но направихме доста лесни грешки. Доволен съм, че показахме на всички, че можем да се противопоставим на всеки съперник. Трябва да си вземем поуките от този двубой, за да сме готови за следващите. Понякога да загубиш по такъв начин е по-добре дори от някои победи и се надявам, че този мач ще ни послужи като урок", заяви след срещата наставникът на Марица.

"Тактически бяхме много добре днес. Състезателките направиха това, което изисквах от тях. Атаката и сервисът ни работеха добре. Това, което отново ще подчертая, са лесните грешки, които допуснахме", допълни специалистът.