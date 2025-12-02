Носителката на "Златната топка" Айтана Бонмати претърпя операция и ще отсъства от терена пет месеца

Носителката на „Златната топка“ при жените за последните три години Айтана Бонмати ще отсъства от терена около пет месеца, след като претърпя операция заради фрактура на лявата фибула, съобщиха от клубния й тим Барселона.

Бонмати получи контузията по време на тренировка с испанския национален отбор в неделя преди реванша от финала на Лигата на нациите за жени на „Естадио Метрополитано“ в Мадрид тази вечер.

„Операцията мина добре и сега е време за физическо и психическо възстановяване“, написа Бонмати в Инстаграм.

„Елитният футбол те тласка до краен предел по всякакъв начин и имаше фактори, които в момента ми пречеха да се наслаждавам на професията и ежедневието. Честно казано, чувствах, че е моментът да натисна спирачките и всъщност го обмислях, но не го направих и животът ме спря внезапно“, добави тя.

27-годишната футболистка, която игра в първия мач, завършил 0:0 в петък в Кайзерслаутерн, спечели световната титла с тима на Испания, както и миналогодишната Лига на нациите, където тя вкара на финала. Бонмати има три трофея от Шампионската лига с Барселона и шест титли от първенството.