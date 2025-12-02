Серина Уилямс е поискала да бъде подложена на допинг тестове, слуховете за завръщането й на корта се увеличават

Американската тенис звезда Серина Уилямс е информирала Международната агенция за почтеност в тениса (ITIA), че иска да бъде отново допусната до групата за антидопингови тестове, което предизвика спекулации, че 44-годишната тенисистка планира завръщане.

Говорителят на ITIA Адриан Басет потвърди новината пред The Athletic и заяви, че тя вече е част от тенисистите, които ще бъдат проверявани за забранени вещества.

The Athletic съобщи, че завръщането й в състезанията по смесени двойки на Откритото първенство на САЩ в Ню Йорк следващия август е най-вероятният вариант. За двудневното състезание се дават "уайлд кард", а участието на Уилямс би дало голям тласък на събитието, което предизвика доста обсъждания, когато се проведе за първи път тази година.

Завръщането на 23-кратната носителка на титли от Големия шлем на официално събитие е възможно само след шест месеца в групата за тестване, пише ДПА.

Уилямс се оттегли след Откритото първенство на САЩ през 2022-а и роди второто си дете почти година по-късно.

Сестра й Винъс Уилямс, която е с една година по-голяма, вече е планирала да играе през сезона догодина.