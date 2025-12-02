БФС обяви съдийските назначения за мачовете от 19-ия кръг на Втора лига

Съдийски назначения за 19-ия кръг на Втора лига:



5 декември, петък, 15:00 часа.

Фратрия - ФК Хебър 1918

ГС: Любомир Николаев Вушовски АС1: Димитър Валентинов Мекушин АС2: Георги Петров Спасов

4-ти: Красимир Маргаритов Кръстев

СН: Александър Ангелов Атанасов

5 декември, петък, 17:30 часа

Локомотив Горна Оряховица - Дунав Русе

ГС: Антонио Тодоров Антов АС1: Кристиян Ботев Минков АС2: Християн Антонов Терзиев

4-ти: Владимир Николаев Кирилов

СН: Георги Спасов Славов

6 декември, събота, 14:00 часа

Спартак Плевен - Вихрен Сандански

ГС: Кристиян Младенов Тодоров АС1: Петр Тодоров Балтаджиев АС2: Християн Цанков Симеонов

4-ти: Станимир Георгиев Тодоров

СН: Георги Иванов Хаджийски

6 декември, събота, 14:00 часа

Янтра 2019 - Черноморец Бургас

ГС: Георги Иванов Иванов АС1: Цветан Гошов Горанов АС2: Васил Тодоров Качамаков

4-ти: Стилян Стоянов Колев

СН: Пламен Божидаров Мехлемов

6 декември, събота, 14:00 часа

Миньор Перник - Пирин

ГС: Васимир Маруан Ел-Хати АС1: Георги Димчев Великов АС2: Мартин Викторов Мирчев

4-ти: Божидар Тихомиров Тодоров

СН: Веселин Мишев Добриянов

7 декември, неделя, 14:00 часа

Севлиево - Етър Велико Търново

ГС: Борис Борисов Попов АС1: Димитър Атанасов Димитров АС2: Мартин Мартинов Иванов

4-ти: Мурад Халил Адем

СН: Атанас Петров Бозев

7 декември, неделя, 14:00 часа

Спортист Своге - Марек

ГС: Христо Митков Минчев АС1: Михаел Николаев Денчев АС2: Петър Николаев Михов

4-ти: Кристина Георгиева Георгиева

СН: Галина Лазарова Донева

7 декември, неделя, 14:00 часа

ПФК ЦСКА II - ПФК Лудогорец 1945 II

ГС: Иво Петров Иванов АС1: Венелин Павлов Иванов АС2: Велин Диманов Димитров

4-ти: Иван Стефанов Иванов

СН: Йордан Костадинов Иванов

* СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.