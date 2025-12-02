БФС обяви съдийските назначения за мачовете от 19-ия кръг на Втора лига

site.btaБФС обяви съдийските назначения за мачовете от 19-ия кръг на Втора лига
Съдийски назначения за 19-ия кръг на Втора лига:
5 декември, петък, 15:00 часа.
Фратрия - ФК Хебър 1918
ГС: Любомир Николаев Вушовски АС1: Димитър Валентинов Мекушин АС2: Георги Петров Спасов
4-ти: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Александър Ангелов Атанасов
5 декември, петък, 17:30 часа
Локомотив Горна Оряховица - Дунав Русе
ГС: Антонио Тодоров Антов АС1: Кристиян Ботев Минков АС2: Християн Антонов Терзиев
4-ти: Владимир Николаев Кирилов
СН: Георги Спасов Славов
6 декември, събота, 14:00 часа
Спартак Плевен - Вихрен Сандански
ГС: Кристиян Младенов Тодоров АС1: Петр Тодоров Балтаджиев АС2: Християн Цанков Симеонов
4-ти: Станимир Георгиев Тодоров
СН: Георги Иванов Хаджийски
6 декември, събота, 14:00 часа
Янтра 2019 - Черноморец Бургас
ГС: Георги Иванов Иванов АС1: Цветан Гошов Горанов АС2: Васил Тодоров Качамаков
4-ти: Стилян Стоянов Колев
СН: Пламен Божидаров Мехлемов
6 декември, събота, 14:00 часа
Миньор Перник - Пирин
ГС: Васимир Маруан Ел-Хати АС1: Георги Димчев Великов АС2: Мартин Викторов Мирчев
4-ти: Божидар Тихомиров Тодоров
СН: Веселин Мишев Добриянов
7 декември, неделя, 14:00 часа
Севлиево - Етър Велико Търново
ГС: Борис Борисов Попов АС1: Димитър Атанасов Димитров АС2: Мартин Мартинов Иванов
4-ти: Мурад Халил Адем
СН: Атанас Петров Бозев
7 декември, неделя, 14:00 часа
Спортист Своге - Марек
ГС: Христо Митков Минчев АС1: Михаел Николаев Денчев АС2: Петър Николаев Михов
4-ти: Кристина Георгиева Георгиева
СН: Галина Лазарова Донева
7 декември, неделя, 14:00 часа
ПФК ЦСКА II - ПФК Лудогорец 1945 II
ГС: Иво Петров Иванов АС1: Венелин Павлов Иванов АС2: Велин Диманов Димитров
4-ти: Иван Стефанов Иванов
СН: Йордан Костадинов Иванов
* СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.
/ИК/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина