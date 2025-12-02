Прокуратурата започна разследване след нападението срещу футболисти на Ница от собствените им фенове

Прокуратурата започна разследване за тежка телесна повреда, след като фенове на френския Ница са нападнали собствените си играчи, съобщава ДПА

Двама футболисти са подали жалби след инциденти, когато са се върнали в града след загубата с 1:3 като гост на Лориен в неделя, заяви прокурор Дамиен Мартинели. Това са Жереми Бога и Терем Мофи, които са съобщили, че не се чувстват добре след нападението, съобщава ДПА.

Според прокуратурата и двамата играчи са съобщили, че автобусът на отбора е бил блокиран от близо 200 фенове, когато е пристигнал обратно на базата на клуба. Заради тълпата им е било казано да напуснат автобуса и да отидат пеша до тренировъчния център. След като напуснали превозното средство, те разказват, че са били оплюти и обидени, нападнати с юмруци и ритници от маскирани фенове. В крайна сметка те са успели да стигнат до тренировъчния център.

В рамките на разследването вече се провеждат множество разпити. От ръководството на Ница осъдиха насилието.

Спортният вестник Екип съобщи, че спортният директор Флориан Морис също е бил ударен и плют от тълпата.

Свидетел каза пред изданието, че Мофи е бил нападнат най-жестоко.

„Скъсаха му шапката от главата, дърпаха го за косата и след това му нанесоха около 10 удара, включително някои в долната част на корема“, разказа свидетел пред вестника.