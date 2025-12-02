Подробно търсене

Президентите на САЩ и Бразилия обсъдиха в телефонен разговор американските мита и организираната престъпност

Денис Киров
Доналд Тръмп и Луис Инасио Лула да Силва в кулоарите на срещата на върха на АСЕАН в Куала Лумпур, Малайзия, 26 октомври 2025 г. Снимка: AП/Mark Schiefelbein
Бразилия/Сао Пауло,  
02.12.2025 21:05
 (БТА)

Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва разговаря днес по телефона с американския си колега Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, позовавайки се на съобщение на бразилското президентство.

Двамата лидери обсъдиха търговията, икономиката и борбата с организираната престъпност.

Лула благодари на Тръмп за решението му да отмени увеличението на американските мита върху вноса на някои бразилски стоки, включително кафе и говеждо месо, и добави, че Бразилия иска да постигне напредък в разговорите за други продукти, които все още са засегнати от митата, се казва в изявлението.

По време на 40-минутния разговор Лула е подчертал и колко важно е да се засили сътрудничеството със Съединените щати в борбата с международната организирана престъпност, уточняват от бразилското президентство.

/ИТ/

Към 21:26 на 02.12.2025 Новините от днес

