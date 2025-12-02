Президентите на САЩ и Бразилия обсъдиха в телефонен разговор американските мита и организираната престъпност

Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва разговаря днес по телефона с американския си колега Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, позовавайки се на съобщение на бразилското президентство.

Двамата лидери обсъдиха търговията, икономиката и борбата с организираната престъпност.

Лула благодари на Тръмп за решението му да отмени увеличението на американските мита върху вноса на някои бразилски стоки, включително кафе и говеждо месо, и добави, че Бразилия иска да постигне напредък в разговорите за други продукти, които все още са засегнати от митата, се казва в изявлението.

По време на 40-минутния разговор Лула е подчертал и колко важно е да се засили сътрудничеството със Съединените щати в борбата с международната организирана престъпност, уточняват от бразилското президентство.