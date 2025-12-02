Подробно търсене

Тръмп нарече войната в Украйна "бъркотия" и съобщи, че до няколко седмици Националната гвардия ще бъде разположена в Ню Орлиънс

Симеон Томов
Тръмп нарече войната в Украйна "бъркотия" и съобщи, че до няколко седмици Националната гвардия ще бъде разположена в Ню Орлиънс
Тръмп нарече войната в Украйна "бъркотия" и съобщи, че до няколко седмици Националната гвардия ще бъде разположена в Ню Орлиънс
Президентът на САЩ Доналд Тръмп. Снимка: АП/ Julia Demaree Nikhinson
Вашингтон ,  
02.12.2025 20:28
 (БТА)
Етикети

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че войната в Украйна е "бъркотия" и представлява ситуацията, която не е лесна за разрешаване, предаде Ройтерс. Тръмп говори по време на последното за тази година заседание на кабинета, което бе излъчено по телевизията. 

Американският президент подчерта също така, че след няколко седмици Националната гвардия ще бъде разположена в Ню Орлиънс, щата Луизиана. 

Тръмп съобщи заедно с министъра на транспорта на САЩ Шон Дафи, че администрацията във Вашингтон ще реконструира международното летище "Вашингтон-Дълес" в щата Вирджиния, в близост до Вашингтон. 

"Ще реконструираме и летище "Вашингтон-Дълес", защото не е добро летище. То трябва да бъде страхотно летище. То изобщо не е добро летище", заяви Тръмп по време на заседанието на кабинета в Белия дом. 

 

 

 

/ГГ/

Свързани новини

02.12.2025 18:53

Започна срещата на Владимир Путин със специалния пратеник на САЩ Уиткоф и зетя на Доналд Тръмп за уреждане на конфликта в Украйна

Руският президент Владимир Путин се срещна със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и с Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп, за да разговарят за слагането на край на войната в Украйна, се вижда на снимки, публикувани в руски
02.12.2025 13:45

Путин днес ще се срещне с Уиткоф и Къшнър

Руският президент Владимир Путин ще се срещне в 17:00 ч. днес в Кремъл със специалния пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Уиткоф и със зетя на Тръмп Джаред Къшнър, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, предаде Ройтерс.
01.12.2025 21:55

САЩ гледат "много оптимистично" на изгледите за постигане на споразумение за край на войната в Украйна, заяви Белият дом

Правителството на американският президент Доналд Тръмп гледа "много оптимистично" на перспективите за постигане на споразумение за прекратяване на войната в Украйна, заяви говорителката на Белия дом Карълайн Левит.
01.12.2025 19:30

Зеленски предупреди, че Русия не трябва да получава "награда" за войната в Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че международните усилия за мир не трябва да позволяват на Русия да тълкува инвазията си в Украйна като "награда", предаде Франс прес. "За да се подготвим за истинска сигурност, трябва да
28.11.2025 00:56

САЩ ще преразгледат зелените карти, предоставени на граждани на страни, дефинирани като „пораждащи безпокойство“

САЩ ще преразгледат зелените карти, предоставени на граждани на страни, дефинирани като „пораждащи безпокойство“, предадоха световните агенции. Решението е взето след атаката, извършена във Вашингтон от афганистански гражданин срещу членове на
29.09.2025 18:45

Двеста военнослужещи от американската Национална гвардия ще бъдат разположени в Портланд, съобщи Пентагонът

Двеста военнослужещи от американската Национална гвардия ще бъдат разположени в град Портланд в щата Орегон, съобщи днес Пентагонът, предаде Франс прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:25 на 02.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация