Кремена Младенова
Старши треньорът на английския национален тим по футбол Томас Тухел потвърди, че планира да върне методите от старата школа
снимка: AP Photo/Dave Shopland
Лондон,  
08.09.2025 08:48
 (БТА)

Старши треньорът на националния отбор на Англия по футбол Томас Тухел разкри плановете си да включи повече дълги топки в подхода на тима преди Световното първенство догодина.

Англия постигна четири победи от четири срещи в група К на квалификациите до момента.

Тухел отбеляза завръщането на методите от старата школа, когато обяви избраниците си.

"Казах ви: дългите тъчове се завръщат. Но нямаме много време", коментира Томас Тухел, който пое поста от Гарет Саутгейт начело на английския тим през миналия октомври.

"Щом стигнем до Световното първенство, всички тези неща имат значение, така че ще говорим и за дълги тъчове, за далечни удари от вратаря, а не само за игра на къси топки", продължи германският специалист, цитиран от агенция "Ройтерс".

"Не можем да вложим всичко в четири дни тренировки, но тези неща ще имат значение", добави Тухел.

Следващият мач на Англия от квалификациите за Мондиал 2026 е срещу Сърбия в Белград във вторник.

/КМ/

