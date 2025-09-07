Подробно търсене

Кремена Младенова
Селекционерът на Англия Томас Тухел иска тимът му да докаже, че е на прав път
снимка: AP Photo/Dave Shopland
Лондон,  
07.09.2025 11:09
 (БТА)

Селекционерът на националния тим по футбол на Англия Томас Тухел призова отбора си да покаже по-забележително представяне, готвейки се за сблъсък с физически настроения и директен сръбски състав в квалификациите за Мондиал 2026 във вторник в Белград. Англия се затрудни срещу Андора при победата с 2:0 в предишния мач на тима в пресявките за Световното първенство.

"Ще се опитаме да докажем нещо – да спечелим и да бъдем силни при наличните обстоятелства", каза Тухел, цитиран от агенция "Ройтерс".

"Очакваме много емоционален стадион, емоционална публика. Очакваме и да се адаптираме към обстоятелствата. Не знаем как ще изглежда теренът. Не се оправдаваме. Ще се изправим срещу много физически настроен отбор. Имат високо качество в атака, така че играят много директно, а ние трябва да се справим с това и да се адаптираме към обстоятелствата. Да се адаптираме към противника и след това да докажем, че сме на прав път", коментира още Тухел.

Въпреки неубедителното представяне срещу Андора, отборът на Англия остава лидер в група К на квалификациите с 12 точки от четири мача.

Тимът на Сърбия е втори със 7 точки от три двубоя.

/КМ/

