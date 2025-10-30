Волейболният отбор на училище "Добри Чинтулов" ще получи 30 000 лева от общината за участието си в международна надпревара

Общинските съветници във Варна дадоха съгласието си за отпускането на до 30 000 лева на училище „Добри Чинтулов“ в града за участие на ученическия му отбор по волейбол на предстоящите Световни ученически игри през декември.

Надпреварата ще се проведе в китайския град Шантуо от 4 до 13 декември. Участието в големия международен спортен форум е признание и престиж както за училището, така и за Варна, като същевременно предоставя отлична възможност за насърчаване и популяризиране на спорта сред младите хора, бе изтъкнато на днешното заседание.

В надпреварата ще участват 10 момичета във възрастова група 2010 – 2013 г., а общата стойност на разноските за проявата е близо 30 000 евро. До момента половината от сумата е осигурена от родителите на състезателките и различни спонсори.

Отборът по волейбол на училището има утвърдени традиции и впечатляващи резултати. Момичетата са вицешампиони на Републиканското първенство по волейбол през миналия сезон на финалите в Етрополе. Освен това тимът е първи в Зоналните ученически игри за момичета V-VII клас през сезоните 2023-2024 и 2024-2025, първи в Общинските ученически игри във Варна за същите години и три поредни години заемат първо място в „Ученическа купа Варна“.