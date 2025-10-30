Треньорът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов: "Нещата се получиха, винаги излизаме само за победа"

Треньорът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов е щастлив от играта на "червените" при победата на отбора с 4:0 при гостуването срещу Янтра в турнира за Купата на България. Столичани се класираха за осминафиналите след категоричната, а с два гола се отличи Борислав Цонев.

"Ранният гол ни даде самочувствие. Играхме така, както искахме. Получиха ни се нещата. Важно е във всеки мач да играем агресивно и да пресираме високо. За момента се получава, но се надяваме да става още по-добре и в бъдеще. Поздравления за Янтра. Те са добър отбор, постараха се да ни затруднят максимално. Ние се стремим да играем сериозно срещу всеки един съперник. Във всеки двубой излизаме само за победа. Мачовете за Купата са едни от трудните. Всичко се решава само в един двубой. Радостно е, че излизаме мобилизирани", коментира Стоянов след края на двубоя.