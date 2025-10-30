Отчет за изпълнението на решенията на Общинския съвет на Шабла за първото шестмесечие на годината приеха съветниците

Отчет за изпълнението на решенията на Общинския съвет на Шабла за първото шестмесечие на 2025 година приеха съветниците на днешното си заседание. В решението е посочено, че за отчетения период са взети общо 92 решения. Внесени са и са приети отчети, стратегии, доклади, бюджет на Община Шабла и са допълнени програми. Изпълнени са общо 59 от взетите решения. В процес на изпълнение са 14 решения. Има и едно неизпълнено решение. Съветниците приеха отчета и свалиха от отчет изпълнените решения.

По време на заседанието съветниците добавиха към програмата за управление и разпореждане с девет поземлени имота. За четири имота съветниците гласуваха да бъде прекратена съсобственост, три имота ще бъдат обявени на търг за продажба, един ще бъде даден за безвъзмездно ползване. Един от имотите съветниците добавиха в програмата за управление и разпореждане с имоти, но не приеха да бъде проведен конкурс за отстъпване на право на строеж срещу обезщетение за Общината.

Проектобюджет за 2026 година и актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности в Община Шабла за 2027-а и 2028 година също приеха общинските съветници. По време на сесията началникът на отдела по бюджет и финанси в Общината Росен Василев обясни, че това се прави всяка година, но това е първият бюджет, съставен в евро. Той обясни също, че за първа година не е регламентирано какво ще се случва с разходите за персонал, но администрацията е заложила завишение на парите с 10%. „Така сме го разработили, че да се съберем в прогнозните средства, събрани от собствен приход“, каза още Василев.

Съветниците одобриха и предложение за именуване на новоизградени улици в село Езерец, както и приеха вътрешно компенсирани промени по приходо-разходната част на бюджета на Община Шабла за 2025 година. По време на заседанието те дадоха разрешение и за изработване на подробни устройствени планове в село Езерец и на къмпинг „Добруджа“.