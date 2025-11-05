Предложение до парламента за ратифициране на договор с Европейската инвестиционна банка, свързано с еврофондовете, ще разгледа правителството

Предложение до парламента за ратифициране на договор с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за финансиране на Проект „България съфинансиране по Фондовете на ЕС 2021 2027 (СПЗ)“ Б, ще разгледа на заседанието си Министерският съвет. То ще се състои от 15:00 часа и включва 34 точки, съобщиха от правителствената пресслужба.

Кабинетът ще разгледа и допълнение на Тарифа № 1 към Закона за държавните такси - за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието.

Решения за допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2025 г., компенсации за временно облекчение на цените на електрическата енергия за енергоемките потребители, както и проект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, се очаква да приеме още кабинетът.

Министрите ще приемат и проект на Споразумение между правителството на България и Гърция за изграждане на съвместен контактен център за полицейско и митническо сътрудничество, както и ще гласуват за присъединяването на страната към Инициативата „EU SST Partnership“.