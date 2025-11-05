Ползватели на социални услуги в Шумен ще представят постановката „Слънца на сцената“

Ползватели на социални услуги в Шумен ще представят днес театралната постановка „Слънца на сцената“ в Центъра за социална рехабилитация и интеграция за хора с увреждания на ул. „Гоце Делчев“ №24 в областния град, съобщават от пресцентъра на общинската администрация.

Участие в представлението ще вземат ползватели на услугите на Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Слънчево детство“ и на Центъра за социална рехабилитация и интеграция за хора с увреждания, уточняват от общинския пресцентър.

„Слънчевите деца и младежи от двата центъра ще изнесат едно весело и поучително представление, вдъхновено от разказите за Хитър Петър“, допълват от пресцентъра на общинската администрация.

Социалните услуги в Шумен работят на троен капацитет. Ще заработи и нова социална услуга в общината - за хора с деменция, съобщи на пресконференция на 23 октомври заместник-кметът по социалната политика и здравеопазване на Община Шумен д-р Светослава Хайнова.

Комплексът за социални услуги за деца и семейства в Шумен отбеляза на 2 октомври тържествено 20-годишнината си под мотото „20 години заедно подкрепяме децата и семействата“. Във Военния клуб в града бе организирано юбилейно тържество, на което присъстваха представители на държавни и местни институции, неправителствени организации, партньори на комплекса, родители и деца, които са ползвали услугите му.