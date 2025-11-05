Кирил Буховски намира общото между Балканите и любовта в изложбата Balkan Stories

Балканите и любовта имат нещо общо – и двете са невъзможни за дефиниране, противоречиви, бурни и болезнено красиви. Именно в този парадокс стъпва художникът Кирил Буховски в самостоятелната си изложба Balkan Stories, която може да бъде разгледана между 5 и 15 ноември в галерия Doza в София, съобщават организаторите.

„След години, прекарани в Англия, Буховски се завръща в България с проект, който се движи между живопис, инсталация и личен дневник. Неговите „балкански истории“ са преди всичко търсене на естетически път на фона на разногласията между Запада и Изтока, били те исторически, културни или морални“, казват от екипа.

Кирил Буховски е роден през 1990 г. Работи в областите на живописта, инсталацията, пърформанса и творческото писане. В своята практика той изследва теми, свързани с идентичността, властовите структури, интерпретацията на миналото и създаването на наративи. След като завършва Националното училище за изящни изкуства и Националната художествена академия в София, той се премества в Лондон, където изучава писане за сцена и медии в Кралското централно училище за слово и драма. Във Великобритания режисира пиеси в независими театри в Лондон и работи като асистент на съвременен артист. През 2023 г. се завръща в България и става активен участник на сцената за визуални изкуства.

/ВСР