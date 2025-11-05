Представяне на състава и целите на 34-тата Българска антарктическа експедиция ще се състои днес в София

Днес ще се състои представяне на състава и целите на 34-тата Българска антарктическа експедиция на сцената "Централни хали" в София.

Събитието е организирано от Националния център за полярни изследвания и Българския антарктически институт. Специален гост ще бъде ръководителят на българските антарктически експедиции проф. дн Христо Пимпирев.

За четвърта поредна година българската експедиция ще плава към Ледения континент с българския изследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий“. Първата група учени заминава на 10 ноември към полярната база „Св. Климент Охридски“ на остров Ливингстън.

Държавният глава Румен Радев връчи днес националния флаг на участниците в 34-тата Българска антарктическа експедиция. На церемония в Гербовата зала знамето прие ръководителят на експедицията проф. Христо Пимпирев.

През настоящата експедиция ще се реализират общо 25 научни проекта, от които 15 са на екипи от България, в областта на микробиологичните изследвания, морската биология, медицината, социологията, космическите изследвания и океанологията. Ще продължат системните наблюдения на полярната околна среда, предвид климатичните промени. Научните екипи са от Софийския университет, Техническия университет и институти към БАН.

В българската експедиция за втора година ще участват учени и от Гърция, Черна гора и Румъния, а голям проект по морска биология ще се осъществи заедно с учени от Португалия и САЩ. За втора година продължава и сътрудничеството с Обединените арабски емирства, като в експедицията ще се включат учени от Института по метеорология в Абу Даби и университета в Халифа, с които ще бъде поставена съвместна метеорологична лаборатория на българската база.