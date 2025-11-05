Съветниците в Минерални бани решават да сезират ли Конституционния съд за изземване на компетенциите им от областния управител

site.btaСъветниците в Минерални бани решават да сезират ли Конституционния съд за изземване на компетенциите им от областния управител
Общинският съвет на Минерални бани се събира на извънредно заседание, съобщиха от пресцентъра на местната администрация.
В проекта за дневен ред е включена само една докладна, свързана с решение за сезиране на Конституционния съд, съобщиха от пресцентъра. С решение по точката ще се настоява за произнасяне от конституционните съдии по казуса за изземване на компетенции на Общински съвет – Минерални бани от областният управител на Хасково.
В края на миналата седмица Административният съд в Хасково отмени решение на Общински съвет – Минерални бани от януари 2025 г., с едно от които от председателския пост е бил освободен Мехмед Лятиф, а мястото му заето от заместник-председателя Екрем Юзеир. Тогава от пресцентъра на администрацията на областния управител в този период Мехмед Атаман беше обявено, че поради незаконосъобразност решенията от проведената сесия са върнати от него.
