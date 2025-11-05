Подробно търсене

Жителите на американския щат Калифорния одобриха преразпределение на избирателните райони

Симеон Томов
Жителите на американския щат Калифорния одобриха преразпределение на избирателните райони
Жителите на американския щат Калифорния одобриха преразпределение на избирателните райони
Плакати в подкрепа на преначертаването на избирателните райони в щата Калифорния, 3 ноември 2025 г. Снимка: АП/ Gabrielle Lurie
Вашингтон ,  
05.11.2025 07:59
 (БТА)

Избирателите в американския щат Калифорния гласуваха за въвеждането на нова карта на избирателните райони, за чиято цел се смята избирането на повече представителите на Демократическата партия в Камарата на представители на Конгреса на САЩ, предаде Асошиейтед прес. 

Преразпределението на избирателните райони в щата, изготвено и одобрено от контролираното от демократите щатско законодателно събрание и подкрепено от губернатора демократ Гавин Нюсъм, може да допринесе за преразпределението на пет места от републиканците към демократите на междинните избори догодина, посочва АП.

Прерайонирането ще бъде в сила за следващите три изборни цикъла. 

Ходът е в отговор на преразпределението на избирателните райони в щата Тексас, което има за цел да спечели още пет места за републиканците.

Актът в Калифорния, известен като "Предложение 50", нарежда на независимата комисия за преразпределение на избирателните райони в Калифорния да позволи промяна на избирателните райони през 2031 г. 

/ИТ/

Свързани новини

05.11.2025 06:38

Тръмп отдаде изборните поражения за републиканците на бюджетната парализа и на факта, че името му не е било на бюлетините

Във Вирджиния, където живеят много федерални служители, засегнати от частичното спиране на работата на правителството и масовите съкращения на федерални служители, наредени от Тръмп, избирателите отнеха от републиканците контрола върху губернаторския пост и избраха демократката Абигейл Спанбъргър – първата жена, която ще оглави щата, посочи АП.
05.11.2025 05:29

Демократката Абигейл Спанбъргър спечели историческа победа в изборите за губернатор на щата Вирджиния

Демократката Абигейл Спанбъргър спечели изборите за губернатор на щата Вирджиния, след като победи републиканката Уинсъм Ърл-Сиърс, досегашен вицегубернатор на щата, с което донесе ключова победа преди междинните избори през 2026 г., предаде Асошиейтед прес.
05.11.2025 04:55

Демократката Мики Шеръл бе избрана за губернатор на щата Ню Джърси

Американската народна представителка Мики Шеръл бе избрана за губернатор на Ню Джърси, предаде Асошиейтед Прес. С това Демократическата партия си запази контрола върху щат, който традиционно гласува в синьо на президентски и парламентарни избори, но
05.11.2025 02:16

Тръмп каза, че е разговарял с високопоставени представители на Швейцария по въпроса за митата

Доналд Тръмп обяви вчера, че е разговарял за „търговия и търговски дисбаланс“ с „високопоставени представители на Швейцария“ – страна, на която наложи особено високи мита, предаде АФП.
04.11.2025 22:25

Президентът Доналд Тръмп ще се срещне в понеделник със сирийския си колега Аш Шараа, съобщи Белият дом

Президентът на САЩ Доналд Тръмп планира среща в понеделник във Вашингтон със сирийски си колега Ахмед аш Шараа, заяви на пресконференция говорителката на Белия дом Карълайн Левит, цитирана от Ройтерс.
04.11.2025 20:17

САЩ налагат санкции на свързани със Северна Корея лица и компании заради пране на пари

Американското министерство на финансите наложи санкции на осем лица и две компании, които според него са участвали в различни севернокорейски схеми за пране на пари, свързани с киберпрестъпления, предаде Ройтерс. Министерството заяви, че тази мярка

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:33 на 05.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация