Жителите на американския щат Калифорния одобриха преразпределение на избирателните райони

Избирателите в американския щат Калифорния гласуваха за въвеждането на нова карта на избирателните райони, за чиято цел се смята избирането на повече представителите на Демократическата партия в Камарата на представители на Конгреса на САЩ, предаде Асошиейтед прес.

Преразпределението на избирателните райони в щата, изготвено и одобрено от контролираното от демократите щатско законодателно събрание и подкрепено от губернатора демократ Гавин Нюсъм, може да допринесе за преразпределението на пет места от републиканците към демократите на междинните избори догодина, посочва АП.

Прерайонирането ще бъде в сила за следващите три изборни цикъла.

Ходът е в отговор на преразпределението на избирателните райони в щата Тексас, което има за цел да спечели още пет места за републиканците.

Актът в Калифорния, известен като "Предложение 50", нарежда на независимата комисия за преразпределение на избирателните райони в Калифорния да позволи промяна на избирателните райони през 2031 г.