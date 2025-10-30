На заседание на Общинския съвет беше актуализиран бюджетът и капиталовата програма на Бяла Слатина

По време на редовно заседание на Общинския съвет (ОбС) в Бяла Слатина беше актуализиран бюджетът и годишната капиталова програма. Според докладна на кмета Иво Цветков в планираните разходи се освобождават 452 649 лв., които съветниците решиха да се разпределят за други обекти.

Една част от сумата ще се ползва за частично предсрочно погасяване на ползван дългосрочен кредит. По този начин ще се намалят разходите за лихви и срокът за погасяване на кредита, посочва в докладната си кметът на Общината Иво Цветков. Ще се разплатят и допълнителните дейности, свързани с изграждане на тротоари по улица „Георги Димитров“ в село Търнава. Два електрически бойлера ще бъдат закупени за Център за настаняване от семеен тип, ще се отпуснат средства за ремонт на двора на храм „Св. Параскева“ в Бяла Слатина.

Съветниците дадоха съгласие за преминаване в управление на Асоциацията по ВиК във Враца на новоизградени активи на ВиК системи и съоръжения на територията на община Бяла Слатина. Над три километра е извършената реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа в града

Четиринадесет кмета на населени места в община Бяла Слатина ще получат допълнителни възнаграждения за постигнати резултати решиха също общинските съветници. Сумите, които ще бъдат изплатени, са между 952 и 1200 лева.

На заседанието беше одобрено да се отпусне временен безлихвен заем на Начално училище „Св. Климент Охридски“ в Бяла Слатина в размер на 26 026 лв. Средствата ще се използват за изпълнение на проект „Успех за теб“ и ще се възстановят, след като Министерството на образованието и науката ги изплати към учебното заведение.

Съветниците взеха решение да се избере одитор на МБАЛ „Бяла Слатина“, който да направи одит на финансовия отчет за 2025 година. За целта ще се заплатят 2750 лв.

По време на сесията беше прието да се прехвърлят активи на стойност над 380 000 лв. на „Общностен център за деца и семейства“. Това е нова социална услуга, която функционира в Бяла Слатина.

Общинският съвет в Бяла Слатина одобри с пълно мнозинство анекс към договор за възлагане на услуга от общ икономически интерес, сключен с депото Регионална чистота – Оряхово и общините Козлодуй, Кнежа, Оряхово, Мизия, Борован и Хайредин. С документът се осигуряват оперативна готовност за стартиране на дейностите по обработка на разделно събрания зелен отпадък на територията на община Козлодуй. За целта администрацията в Козлодуй е осигурила средства в бюджета си в размер на 74 500 лв. Те ще се ползват за компенсация за издръжка за настоящата година, които ще се изплатят на дружество „Регионална чистота – Оряхово“

ОбС - Бяла Слатина одобри проектобюджета за следващата година. Всички заложени суми са в евро, предвид предстоящото приемане на страната ни в еврозоната. В проектобюджета не са предвидени разходи за дофинансиране на държавни дейности.