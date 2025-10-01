Футболистът на Реал Мадрид Килиан Мбапе: "Моята работа е да помагам на отбора"

Килиан Мбапе, който реализира хеттрик за победата на Реал Мадрид с 5:0 при гостуването на казахстанския Кайрат Алмати в основната фаза на Шампионската лига, заяви, че неговата работа е да помага на тима.



"Моята работа е да помагам на отбора. Мислех си само за това и направих всичко възможно, за да спечелим", коментира Мбапе, цитиран от агенция ДПА.

"Ако вкарам голове, това е страхотно. Ако не вкарам, но помогна на тима, това също е страхотно. Най-важното е да спечелим", добави френският нападател.

"Дойдохме тук с ясна цел, а именно да спечелим мача. Това е различно състезание от испанското първенство и искахме да започнем в добър тон", заяви старши треньорът Шаби Алонсо след втория пореден успех на Реал Мадрид в Шампионската лига.