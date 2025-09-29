Шаби Алонсо се надява футболистите му да са преодолели шокиращата загуба от Атлетико (Мадрид) и да се адаптират добре в Казахстан

Мениджърът на Реал (Мадрид) Шаби Алонсо призова отбора си да се фокусира върху кампанията в Шампионската лига, докато се готвят да се изправят срещу дебютанта Кайрат (Алмати) в Казахстан във вторник. Мачът идва дни след унизителното поражение с 2:5 от Атлетико Мадрид в Ла Лига.

Алонсо се оказа и рекордьор, тъй като със сигурност едва ли друг треньор на Реал (Мадрид) е давал пресконференция на 6441 км от стадион ”Сантяго Бернабеу” – най-отдалеченото място от испанската столица. Също така Алмати е и най-източният град, който приемал мач от най-коменсиалния турнир. Треньорът на Реал Мадрид се изправи пред зала, пълна с местни медии, но и за двете страни беше истинско предизвикателство.

Загубата на "Уанда Метрополитано" беше първа от градския съперник от януари 2024-а година, а също така допуснаха пет гола от тях от 75 години насам.

Пристигнал това лято в Реал (Мадрид), старши треньорът Алонсо призова да се извлекат поуки, но подчерта важността на това да се продължи напред.

"Мисля, че както при победа, така и при загуба, чувството трябва да продължи 24 часа. След това идва анализът“, каза Алонсо пред репортери. „Не ставаше дума само за отношение. А и за темпо, тактика – все неща, свързани с играта. Направихме анализа и ще го използваме за следващите мачове“.

Реал (Мадрид) започна новото издание на Шампионската лига с домакинска победа 2:1 над Олимпик (Марсилия) преди две седмици, но сега Алонсо подчерта важността от спечелването на точки на чужд терен, предвид амбициите за класиране напред и формата на турнира. И това се отнася и за утре, независимо от съперника и мястото, на което се състои тази среща.

"Това е просто един мач, не е извинение или специално усещане. Няма значение кой е противникът и къде играем, ние искаме да спечелим“, обясни треньорът на 15-кратните победители в Шампионската лига.

Испанските журналисти настояваха, че все пак поражението от Атлетико може да е оказало влияние и вероятно има отражение в съблекалнята.

"Ясно е, че не бяхме в най-добрата си форма. Но понякога трябва да направиш две крачки назад, преди да направиш една голяма напред. Боли, но вече сме в режим на Шампионска лига", допълни треньорът на "Белия балет".

Но последното предизвикателство, освен амбицията на Кайрат, е и дългото пътуване, което са предприели от Реал, за да стигнат до Казахстан.

"Най-умният човек е този, който се адаптира най-добре. Важно е да започнем добре и искаме да спечелим точки извън дома. Ще изпитаме и нашата готовност за такива предизвикателства", завърши треньорът.