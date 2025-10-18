Подробно търсене

Челси надигра Нотингам Форест за класическа победа във Висшата лига

Христо Бонински
Челси надигра Нотингам Форест за класическа победа във Висшата лига
Челси надигра Нотингам Форест за класическа победа във Висшата лига
Снимка: Bradley Collyer/PA via AP
Нотингам,  
18.10.2025 16:25
 (БТА)

Отборът на Челси се наложи над Нотингам Форест с 3:0 при гостуването си в мач от осмия кръг на английската Висша лига. Тимът на Енцо Мареска си осигури успеха и трите точки с два бързи гола в рамките на три минути в началото на втората част. В края на мача тимът от Лондон направи победата си класическа.

Преди почивката Морган Гибс-Уайт направи първия голям пропуск в мача за отбора от Нотингам, а малко преди края и Андрей Сантос от Челси пропусна да открие резултата.

Това стана в 49-ата минута, когато Педро Нето центрира отляво, а Джош Ачеампонг бе оставен непокрит в наказателното поле и с глава заби топката в десния ъгъл на вратата на Матс Селс. Само три минути по-късно Рийс Джеймс изведе Педро Нето, който без забавяне стреля в десния ъгъл - 0:2.

Малко след час игра Неко Уилямс от домакините стреля в напречната греда с удар от дистанция. Пропуски за домакините направиха още Никола Миленкович и Ибрахим Сангаре, а в 84-ата минута Рийс Джеймс реши всичко с мощен удар в центъра на вратата при добавка - 0:3.

Малко след това Мало Густо от Челси получи втория си жълт картон в мача и остави тима си с човек по-малко в последните 7-8 минути. 

С успеха Челси се изкачи на четвърто място в класирането с 14 точки, докато Нотигнаг Форест е 17-и само с 5. 


Срещи от Висшата лига на Англия, осми кръг:

Нотингам Форест - Челси         - 0:3

по-късно днес:
Брайтън - Нюкасъл
Бърнли - Лийдс
Кристъл Палас - Борнемут
Менчъстър Сити - Евертън
Съндърланд - Уулвърхямптън
Фулъм - Арсенал

утре:
Тотнъм - Астън Вила
Ливърпул - Манчестър Юнайтед

в понеделник:
Уест Хям - Брентфорд

В класирането води Арсенал с 16 точки, пред Ливърпул с 15, 
Челси, Тотнъм и Борнемут имат по 14, следвани от Манчестър Сити с 13 точки, 
Кристъл Палас с 12, Евертън и Съндърланд са с по 11, Манчестър Юнайтед с 10 и други.

/ХБ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:42 на 18.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация