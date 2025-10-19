Манчестър Юнайтед се наложи над Ливърпул като гост и затвърди кризата в тима на шампионите

Тимът на Манчестър Юнайтед победи Ливърпул с 2:1 на "Анфийлд" и затвърди кризата при "червените", за които това бе четвърта поредна загуба във всички турнири. Това е и първа победа на Юнайтед над големия си съперник при гостуване от 17 януари 2016 година насам.

"Червените дяволи" поведоха още във втората минута, когато Амад Диало подаде на Браян Мбаумо, който откри резултата с плътен удар до десния стълб.

В 20-ата минута Коди Гакпо направи сериозен пропуск за тима на Арне Слот, а веднага след това капитанът на гостите Бруно Фернандеш изпусна да удвои за Юнайтед.

След почивката удар на Гакпо срещна десния стълб в 50-ата минута. Мохамед Салах също пропусна за Ливърпул, но в 78-ата минута Федерико Кизеза подаде на Гакпо, който изравни - 1:1.

Юнайтед обаче не бе казал последната си дума, като в 84-ата минута Хари Магуайър засече с глава центриране на Бруно Фернандеш и заби топката в мрежата зад Гиорги Мамардашвили.

Ливърпул не успя да реагира до края остава на трето място в класирането, но вече на 4 точки зад лидера Арсенал. Манчестър Юнайтед се изкачи на девета позиция с 13 точки.



Срещи от Висшата лига на Англия, осми кръг:

Тотнъм - Астън Вила - 1:2 Ливърпул - Манчестър Юнайтед - 1:2 в понеделник: Уест Хям - Брентфорд от събота: Нотингам Форест - Челси - 0:3 Брайтън - Нюкасъл - 2:1 Бърнли - Лийдс - 2:0 Кристъл Палас - Борнемут - 3:3 Менчъстър Сити - Евертън - 2:0 Съндърланд - Уулвърхямптън - 2:0 Фулъм - Арсенал - 0:1 В класирането води Арсенал с 19 точки пред Манчестър Сити с 16 точки, Ливърпул и Борнемут по 15, Челси, Тотнъм и Съндърланд имат по 14, Кристъл Палас и Манчестър Юнайтед с 13, Брайтън и Астън Вила с 12 и други.