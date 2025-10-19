Подробно търсене

ЦСКА 1948 се наложи над Локомотив София в Първа лига

Кремена Младенова
ЦСКА 1948 се наложи над Локомотив София в Първа лига
ЦСКА 1948 се наложи над Локомотив София в Първа лига
снимка: Кореспондент на БТА в Благоевград Красимир Николов (архив)
София,  
19.10.2025 21:53
 (БТА)

Първенство на България по футбол, мачове от 12-ия кръг в Първа лига:

Локомотив София - ЦСКА 1948 - 0:1 (0:0)
голмайстор: 0:1 Елиас Франко 74

Черно море - Левски - 1:3 (1:0)
голмайстори: 1:0 Селсо Сидни 22, 1:1 Мустафа Сангаре 55, 1:2 Мустафа Сангаре 65, 1:3 Борислав Рупанов 90

Добруджа - ЦСКА - 0:1 (0:1)
голмайстор: 0:1 Йоанис Питас 17

в понеделник:
Арда - Септември
Берое - Монтана

от събота:
Лудогорец - Спартак Варна - 1:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Шанде 27, 1:1 Петър Станич 50

Ботев Пловдив - Славия - 1:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Армостронг Око-Флекс 43, 1:1 Емил Стоев 77
червени картони: Никола Илиев (Ботев Пловдив) 18, Мартин Георгиев (Славия) 68

от петък:
Локомотив Пловдив - Ботев Враца - 3:0 (3:0)
голмайстори: 1:0 Хуан Переа 2, 2:0 Хуан Переа 17, Жулиен Лами 19

временно класиране:
 1. Левски             12   9  2  1  22:7   29 точки
 2. ЦСКА 1948          12   8  2  2  20:10  26
 3. Лудогорец          11   6  5  0  18:4   23
 4. Локомотив Пловдив  12   6  5  1  15:11  23
 5. Черно море         12   6  4  2  19:10  22
 6. Ботев Враца        12   3  5  4  10:12  14
 7. Спартак Варна      12   2  7  3  13:13  13
 8. ЦСКА               12   2  7  3  10:10  13
 9. Берое              10   3  4  3  11:14  13
10. Арда Кърджали      11   3  3  5  11:12  12
11. Локомотив София    12   2  6  4  10:11  12
12. Монтана            11   3  2  6   8:19  11
13. Славия             12   2  5  5  13:18  11
14. Ботев Пловдив      12   3  2  7  12:19  11
15. Септември София    11   2  2  7  12:24   8
16. Добруджа           12   2  1  9   8:18   7

.

/КМ/

Свързани новини

19.10.2025 22:05

Резервата Елиас Франко донесе успеха на ЦСКА 1948 срещу Локомотив (София)

Локомотив (София) - ЦСКА 1948 - 0:1 (0:0)голмайстор: 0:1 Елиас Франко 74София, стадион "Локомотив"съдия - Мартин Великовасистенти - Христо Хаджийски, Живко Петровжълти картони - Реян Даскалов, Божидар Кацаров (Локомотив), Шариф Осману Лаша Двали,
19.10.2025 19:25

Левски вкара три гола след почивката за обрат срещу Черно море на "Тича"

Първенство на България по футбол, мачове от 12-ия кръг в Първа лига: Черно море - Левски - 1:3 (1:0) голмайстори: 1:0 Селсо Сидни 22, 1:1 Мустафа Сангаре 55, 1:2 Мустафа Сангаре 65, 1:3 Борислав Рупанов 90 Добруджа - ЦСКА - 0:1 (0:1) голмайстор:
11.10.2025 19:01

ЦСКА 1948 надигра сръбския Раднички в контролна среща

Вторият във временното класиране на Първа лига ЦСКА 1948 се наложи с 3:2 над сръбския Раднички (Ниш) в контролна среща, изиграна днес на терените на "Евима“ в Банско. Точни за "червените" бяха Браян Собреро, Фредерик Масиел и Жозе Витор. Съставът на

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:39 на 19.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация