Подробно търсене

Треньорът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов: "Наистина силен мач за нас"

Кремена Младенова
Треньорът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов: "Наистина силен мач за нас"
Треньорът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов: "Наистина силен мач за нас"
снимка: Боян Ботев/БТА (архив)
София,  
19.10.2025 22:09
 (БТА)

Старши треньорът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов изрази задоволството си от успеха над Локомотив София с 1:0 в среща от 12-ия кръг на футболната Първа лига.

"Наистина много силен мач за нас срещу много силен съперник. Играхме по-добре от противника, пресирахме и най-важното - вкарахме гол", каза Стоянов пред Diema Sport 2.

"Да, летвата ще остане висока и ще се стремим към най-високо. Аз вече казах, че ще опитваме да излизаме срещу всеки съперник максимално мобилизирани и ако можем да побеждаваме във всеки мач. Във всеки един момент всеки е готов да влезе и да покаже защо е в клуба", заяви още наставникът на ЦСКА 1948.

"Знаем в каква форма е Лудогорец. Ние трябва да се възстановим. Ще анализираме Лудогорец, ще опитаме да изглеждаме като днес и още по-добре, и ще опитаме да се възползваме", завърши Иван Стоянов по повод следващия мач на отбора му.

/КМ/

Свързани новини

19.10.2025 22:05

Резервата Елиас Франко донесе успеха на ЦСКА 1948 срещу Локомотив (София)

Локомотив (София) - ЦСКА 1948 - 0:1 (0:0)голмайстор: 0:1 Елиас Франко 74София, стадион "Локомотив"съдия - Мартин Великовасистенти - Христо Хаджийски, Живко Петровжълти картони - Реян Даскалов, Божидар Кацаров (Локомотив), Шариф Осману Лаша Двали,
14.10.2025 18:18

Васил Минев ще ръководи мача между Черно море и Левски

Срещи от 12 кръг на efbet Лига, сезон 2025-2026 17 октомври 2025 г., петък, 20:00 ч. ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ПФК Ботев ВрацаГС:Тодор Недялков КировАС1:Красимир Атанасов АтанасовАС2:Светослав Станимиров Стойчев4-ТИ:Кристиян Младенов

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:39 на 19.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация