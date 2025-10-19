Резервата Елиас Франко донесе успеха на ЦСКА 1948 срещу Локомотив (София)

Локомотив (София) - ЦСКА 1948 - 0:1 (0:0)

голмайстор: 0:1 Елиас Франко 74

София, стадион "Локомотив"

съдия - Мартин Великов

асистенти - Христо Хаджийски, Живко Петров

жълти картони - Реян Даскалов, Божидар Кацаров (Локомотив), Шариф Осману Лаша Двали, Егор Пархоменко (ЦСКА 1948)

състави:

Локомотив: Александър Любенов, Садио Дембеле, Божидар Кацаров, Меси Биатумусока, Реян Даскалов, Патрик-Габриел Галчев, Луан Шавиер (64 - Октавио), Ерол Дост, Ангел Лясков, Георги Минчев (64 - Анте Аралица), Спас Делев

ЦСКА 1948: Димитър Шейтанов, Диего Медина, Андре Хофман (46- Егор Пархоменко), Лаша Двали, Огнен Гашевич, Йоан Манян, Шариф Осман (46 - Борислав Цонев), Фредерик Масиел, Браян Собреро (80 - Петър Витанов), Георги Русев (64 - Елиас Франко), Мамаду Диало (90 - Атанас Илиев)



ЦСКА 1948 спечели поредна победа в първенството при гостуването на Локомотив (София) с 1:0. Победното попадение за тима на Иван Стоянов вкара резервата Елиас Франко четвърт час преди края на мача. Франко вкара и второ попадение в последните минути, но то не бе зачетено заради положение на засада при изграждането на атаката.

ЦСКА 1948 се изкачи на второ място в класирането, като изостава само с три точки зад лидера Левски, а в следващия кръг ще приеме шампиона Лудогорец.

В първите минути вратарят на "железничарите" Аляксендър Любенов направи хубаво спасяване след удар на Браян Собреро. След това вратарят на ЦСКА 1948 Димитър Шейтанов изби с крак удар на Георги Минчев. В 25-ата минута Минчев стреля с глава, като топката мина опасно близо до десния стълб.

След час игра Реян Даскалов направи голям пропуск за домакините, като не успя да вкара отблизо, оставен непокрит.

В 74-ата минута Мамаду Диало насочи топката към вратата на домакините, тя се отби в десния стълб и се върна на терена, където бе посрещната от резервата Елиас Франко, който я вкара в мрежата - 0:1.

В последните минути последваха две решаващи спасявания на Димитър Шейтанов, който има най-голяма заслуга за трите точки на тима си.