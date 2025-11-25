Роман Кисьов събра стихове и картини в новата си книга Ars orphica moderna

Поетът и художник Роман Кисьов ще представи новата си книга Ars orphica moderna – стихове и картини, от 18:30 ч. днес, 25 ноември, в столичния Дом на архитекта. Събитието ще бъде съпроводено от изпълнения на музикантите от „Академия Орфика“, съобщават организаторите от едноименното сдружение.

„Аз търся словото във всичко. Не само защото пиша поезия – търся словото и в картината, в изображението, независимо от средствата. За мен живописта е също поезия – образна поезия, а картината – визуална метафора. Картината е сакрално пространство. Споделям напълно древната тракийска орфическа концепция за твореца и творението – художникът е едновременно автор на творбата и нейно духовно творение, чрез творческия дух и вдъхновение, които трансформират и облагородяват самия творец“, казва Роман Кисьов за своята книга.

В едно от своите есета – „За античните теми и образи в моята поезия“, авторът отбелязва: „Считам, че е задължителна връзката между античното и модерното, с времето, в което твори авторът, а не със злободневието или следването на моди, както и връзката между античното и личното, които са тясно преплетени. Ако античната тема е пречупена през личното, то тя ще бъде и съвременна“.

Роман Кисьов (р. 1962) е поет, художник и преводач на поезия. Завършил е „Живопис“ в Националната художествена академия в София през 1991 г. Като художник работи в областта на живописта, рисунката, илюстрацията и оформлението на книгата. Негови стихотворения са печатани в почти всички литературни издания в България, четени са по БНТ и БНР, както и в Националното радио на Румъния, в телевизия „Метрополис“ (Белград, Сърбия) и др. По неговата поезия са реализирани кратки филми – „Вратите на рая“ (1996), „Човекът“ (2021) и „Аз и Времето“ (2021).

„Академия Орфика“ е творческа работилница, в която се съчетават отделните жанрове и форми в културата и изкуството, като носители на висши идеи и реалности, чиито корени са в самото естество на нашето съществуване, като екзистенциални съдържания култивиращи, облагородяващи и осмислящи пространството и времето.

