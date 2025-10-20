Подробно търсене

Избирателните секции в Боливия затвориха

Владимир Арангелов
Член на изборна комисия показва бюлетина по време на преброяване на гласовете в Ла Пас, 19 октомври 2025 година. Снимка: AP/Juan Karita
Ла Пас,  
20.10.2025 01:28
 (БТА)

Избирателните секции в Боливия затвориха след решаващия втори тур на президентските избори, който може да доведе до значителна политическа промяна в южноамериканската страна, предаде ДПА. 

Около осем милиона граждани имаха право да гласуват снощи за нов президент и вицепрезидент, като гласуването беше задължително.

Изборната комисия планира да преброи и публикува резултатите от 90% от подадените гласове по-късно днес.

След почти две десетилетия на леви правителства Боливия изглежда на прага на промяна, отбелязва ДПА.

След като нито един от кандидатите не получи необходимото мнозинство на първия тур на изборите, сенаторът Родриго Пас Перейра от центристката Християндемократическа партия се изправи срещу бившия президент Хорхе Кирога от десния алианс „Либре – Свобода и демокрация“ на втория тур снощи.

Пас Перейра възнамерява да улесни инвестициите и да модернизира институциите, докато Кирога планира либерализации, селективна приватизация и постепенно намаляване на субсидиите за горива.

Победителят ще встъпи в длъжност през ноември за мандат от пет години. Гласуването премина спокойно в цялата страна. Вестник „Дебер“ цитира началника на избирателната комисия, който заяви, че процесът е бил „по-хармоничен и без сериозни инциденти“ в сравнение с първия тур, когато ляв кандидат беше замерян с камъни, след като подаде гласа си и беше съобщено за експлозия наблизо.

С население от около 12 милиона души Боливия е една от най-бедните страни в Южна Америка и изпитва сериозна икономическа криза, посочва ДПА. Недостигът на гориво и чужда валута, нарастващата инфлация и недостигът на лекарства са станали част от ежедневието на много боливийци.

/ВА/

