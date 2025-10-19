Подробно търсене

Александър Евстатиев
Боливийците отиват до урните, за да гласуват на оспорван балотаж в търсене на президент, който да ги измъкне от кризата
Броене на бюлетини след първия тур на президентските избори в Боливия. Снимка: АП/Freddy Barragan
Ла Пас,  
19.10.2025 17:27
Боливийците започнаха гласуването на днешния балотаж за президент, противопоставящ един срещу друг двама консервативни, пазарно ориентирани кандидати, за първи път след почти две десетилетия ляво управление, предаде АП. 

Най-важната задача е справяне с икономическите трудности. В страната има остър недостиг на щатски долари и гориво.

Разочаровани от партията „Движение за социализъм“, която управлява Боливия през последните 20 години, на първия тур на 17 август боливийците пратиха на балотаж центристкия сенатор Родриго Пас и десния бивш президент Хорхе „Туто“ Кирога. 

Избирателните секции ще останат отворени до 16:00 часа местно време в цялата страна. Гласуването в страната е задължително, като близо 8 милиона боливийци имат право на глас.

