Боливийците отиват до урните, за да гласуват на оспорван балотаж в търсене на президент, който да ги измъкне от кризата

Боливийците започнаха гласуването на днешния балотаж за президент, противопоставящ един срещу друг двама консервативни, пазарно ориентирани кандидати, за първи път след почти две десетилетия ляво управление, предаде АП.

Най-важната задача е справяне с икономическите трудности. В страната има остър недостиг на щатски долари и гориво.

Разочаровани от партията „Движение за социализъм“, която управлява Боливия през последните 20 години, на първия тур на 17 август боливийците пратиха на балотаж центристкия сенатор Родриго Пас и десния бивш президент Хорхе „Туто“ Кирога.

Избирателните секции ще останат отворени до 16:00 часа местно време в цялата страна. Гласуването в страната е задължително, като близо 8 милиона боливийци имат право на глас.