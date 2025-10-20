Центристът Родриго Пас спечели президентските избори в Боливия

Центристът Родриго Пас спечели втория тур на президентските избори в Боливия, побеждавайки консервативния си съперник Хорхе Кирога, и сложи край на продължилото почти две десетилетия управление на левицата, предаде Ройтерс.

Пас, който е сенатор от Християндемократическата партия, спечели 54,6% от гласовете и победи Кирога, който получава 45,4% според предварителните резултати, публикувани от изборната комисия на Боливия. Партията на Пас обаче не спечели мнозинство, което ще го принуди да сключи съюзи, за да може да управлява ефективно.

Новият президент встъпва в длъжност на 8 ноември.

Победата на 58-годишния сенатор бележи историческа промяна за южноамериканската страна, управлявана почти без прекъсване от 2006 г. от партията „Движение за социализъм“, която някога се радваше на огромна подкрепа от страна на коренното население в страната.

Умерената платформа на Пас – който обеща да поддържа социалните програми, като същевременно насърчава растежа на частния сектор – изглежда е намерила отзвук сред левите избиратели, разочаровани от управлението на „Движение за социализъм“, но и отнасящи се предпазливо към предложените от Кирога мерки за строги икономии.

Подкрепата за „Движение за социализъм“ се срина на първия тур през август на фона на задълбочаващата се икономическа криза.

„Тези избори бележат политически поврат“, заяви Глаелдис Гонсалес Каланче, анализатор от организацията Международна кризисна група. „Боливия се насочва в нова посока“, добави тя.

И двамата кандидати обещаха промяна на модела на управление на „Движение за социализъм“ по време на предизборната кампания, но се разминаха в мнението си относно това колко драстични трябва да бъдат промените, посочва Ройтерс. Пас подкрепя постепенни реформи, включително данъчни стимули за малките предприятия и регионална фискална автономия, докато Кирога предложи радикални съкращения на разходите и спасителен заем от МВФ.

Пас също така обеща да подобри дипломатическите отношения със западните страни, включително САЩ, след като в продължение на години Боливия поддържаше добри отношения с Русия и Китай.