Центристът Родриго Пас спечели президентските избори в Боливия

Владимир Арангелов
Поддръжници на Родриго Пас празнуват победата му в Ла Пас, 19 октомври 2025 година. Снимка: AP/Ivan Valencia
Ла Пас,  
20.10.2025 04:28
 (БТА)

Центристът Родриго Пас спечели втория тур на президентските избори в Боливия, побеждавайки консервативния си съперник Хорхе Кирога, и сложи край на продължилото почти две десетилетия управление на левицата, предаде Ройтерс.

Пас, който е сенатор от Християндемократическата партия, спечели 54,6% от гласовете и победи Кирога, който получава 45,4% според предварителните резултати, публикувани от изборната комисия на Боливия. Партията на Пас обаче не спечели мнозинство, което ще го принуди да сключи съюзи, за да може да управлява ефективно.

Новият президент встъпва в длъжност на 8 ноември.

Победата на 58-годишния сенатор бележи историческа промяна за южноамериканската страна, управлявана почти без прекъсване от 2006 г. от партията „Движение за социализъм“, която някога се радваше на огромна подкрепа от страна на коренното население в страната.

Умерената платформа на Пас – който обеща да поддържа социалните програми, като същевременно насърчава растежа на частния сектор – изглежда е намерила отзвук сред левите избиратели, разочаровани от управлението на „Движение за социализъм“, но и отнасящи се предпазливо към предложените от Кирога мерки за строги икономии.

Подкрепата за „Движение за социализъм“ се срина на първия тур през август на фона на задълбочаващата се икономическа криза.

„Тези избори бележат политически поврат“, заяви Глаелдис Гонсалес Каланче, анализатор от организацията Международна кризисна група. „Боливия се насочва в нова посока“, добави тя.

И двамата кандидати обещаха промяна на модела на управление на „Движение за социализъм“ по време на предизборната кампания, но се разминаха в мнението си относно това колко драстични трябва да бъдат промените, посочва Ройтерс. Пас подкрепя постепенни реформи, включително данъчни стимули за малките предприятия и регионална фискална автономия, докато Кирога предложи радикални съкращения на разходите и спасителен заем от МВФ.

Пас също така обеща да подобри дипломатическите отношения със западните страни, включително САЩ, след като в продължение на години Боливия поддържаше добри отношения с Русия и Китай.

/ВА/

Свързани новини

20.10.2025 03:13

Центристът Родриго Пас печели втория тур на президентските избори в Боливия, показват предварителните официални резултати

Центристът Родриго Пас води пред консерватора Хорхе Кирога на втория тур на президентските избори в Боливия, показват предварителните официални резултати, публикувани от изборната комисия на Боливия, която заяви, че преднината е необратима, предаде Ройтерс.
20.10.2025 01:28

Избирателните секции в Боливия затвориха

Избирателните секции в Боливия затвориха след решаващия втори тур на президентските избори, който може да доведе до значителна политическа промяна в южноамериканската страна, предаде ДПА.
19.10.2025 21:17

Какво обещават двамата кандидати на балотажа на президентските избори в Боливия

Жителите на изпадналата в дълбока икономическа криза Боливия гласуват днес на балотаж на президентските избори, за да сложат край на две десетилетия доминация на левицата, посочва Франс прес.
19.10.2025 17:27

Боливийците отиват до урните, за да гласуват на оспорван балотаж в търсене на президент, който да ги измъкне от кризата

Боливийците започнаха гласуването на днешния балотаж за президент, противопоставящ един срещу друг двама консервативни, пазарно ориентирани кандидати, за първи път след почти две десетилетия ляво управление, предаде АП.  Най-важната задача е
19.10.2025 09:27

Боливия избира нов президент, слагайки край на години ляво управление

След близо две десетилетия леви правителства в Боливия, южноамериканската държава е на ръба на политическа промяна, като на днешния втори тур на президентските избори се решава бъдещото ръководство на страната, предаде ДПА. Тъй като никой кандидат
30.08.2025 08:52

Върховният съд на Боливия отхвърли обвиненията срещу бившата временна президентка на страната Жанин Анес

Върховният съд на Боливия късно в петък отхвърли наказателните обвинения срещу бившата временна президентка Жанин Анес за ролята й в убийствата на протестиращи през 2019 г. и разпореди делото да бъде подновено в специален процес за предполагаеми престъпления, извършени от бивши държавни глави.
27.08.2025 15:03

Несигурно ли е политическото бъдеще на Боливия след историческото изборно поражение за управляващата партия

Президентските избори в Боливия миналата седмица бяха едни от най-важните от началото на демократичния преход в страната през 80-те години на миналия век, посочва агенция Ройтерс. Управляващата партия Движение за социализъм (ДС) претърпя историческо поражение, но опозиционните сили не успяха да постигнат неоспорима победа и резултатът по-скоро отразява както отхвърляне от страна на избирателите на настоящото статукво, така и дълбока несигурност относно политическото бъдеще на страната, отбелязва агенцията. Анализаторите описват резултатите като политически шок, който може да доведе до преобразуване на модела на управление на Боливия и на геополитическата обстановка в региона.

Към 05:04 на 20.10.2025 Новините от днес

