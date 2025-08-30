Върховният съд на Боливия отхвърли обвиненията срещу бившата временна президентка на страната Жанин Анес

Върховният съд на Боливия късно в петък отхвърли наказателните обвинения срещу бившата временна президентка Жанин Анес за ролята й в убийствата на протестиращи през 2019 г. и разпореди делото да бъде подновено в специален процес за предполагаеми престъпления, извършени от бивши държавни глави, предаде Асошиейтед прес.

Спорното решение, взето малко преди полунощ вчера в Боливия, бележи правна победа за лидера на опозицията, която прекара почти четири години и половина в затвора по различни обвинения, свързани с отстраняването през 2019 г. на нейния предшественик, левия бивш президент Ево Моралес, след оспорваното му преизбиране.

Внезапният обрат в процеса срещу нея идва само няколко седмици след като общите избори в Боливия за първи път от десетилетия дадоха тласък на опозицията, което предизвика опасения сред критиците, които виждат правосъдната система като подвластна на политически манипулации.

Във втория тур на президентските избори през октомври един срещу друг ще се изправят центристкият пробизнес сенатор и десният бивш президент.

Анес беше арестувана, след като изборите през 2020 г. изведоха на власт нейния политически съперник, левия президент Луис Арсе, и прекъснаха нейното управление. През 2022 г. тя беше осъдена на 10 години затвор по обвинения в тероризъм и подбуждане към бунт във връзка с превземането на властта през 2019 г. като малко известна сенаторка от десницата след оставката на Моралес под натиска на военните.

Други дела срещу нея, включително разгледаното вчера, свързано с убийството на протестиращи от силите за сигурност под нейно ръководство, доведоха до превантивното й задържане, но все още не са стигнали до съдебен процес.

Последните действия прехвърлят ключови наказателни дела срещу Анес - свързани с фаталното застрелване на 22 цивилни протестиращи от силите за сигурност в районите Сакаба и Сенката - към Конгреса, където две трети мнозинство трябва да одобри процеса, преди да го изпрати във Върховния съд.

Десните опозиционни партии, симпатизиращи на Анес, спечелиха този месец мнозинство в Конгреса на Боливия, което бележи края на почти две десетилетия доминация на управляващата партия на Моралес "Движение към социализъм" (MAS). Ако Анес събере достатъчно подкрепа в Конгреса, делото срещу нея може да бъде напълно блокирано и никога да не стигне до съдебен процес, посочва АП.