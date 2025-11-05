Подробно търсене

Върховният съд на Боливия нареди освобождаването на бившата президентка Янине Аниес

Николай Станоев, Боряна Михайлова (стажант)
Снимка: АП/Juan Karita
Ла Пас,  
05.11.2025 17:28
 (БТА)

Върховният съд (ВС) на Боливия нареди днес да бъде освободена бившата президентка Янине Аниес, съобщи съдията от ВС Ромер Сауседо, цитиран от Ройтерс. 

Решението бе взето след няколкогодишен период на превантивно задържане на Аниес във връзка със съдебни производства, произтичащи от нейното временно управление през 2019 г.

Бившата боливийска президентка беше призната за виновна през 2022 г. за нарушаване на конституционни норми, които защитават демократичния ред, както и за предполагаем заговор за сваляне на своя предшественик Ево Моралес, и беше осъдена на 10 години затвор, припомня Ройтерс. Аниес отрича всички обвинения срещу себе си.

/НС/

Свързани новини

30.08.2025 08:52

Върховният съд на Боливия отхвърли обвиненията срещу бившата временна президентка на страната Янине Аниес

Върховният съд на Боливия късно в петък отхвърли наказателните обвинения срещу бившата временна президентка Янине Аниес за ролята й в убийствата на протестиращи през 2019 г. и разпореди делото да бъде подновено в специален процес за предполагаеми престъпления, извършени от бивши държавни глави.

