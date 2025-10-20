Центристът Родриго Пас печели втория тур на президентските избори в Боливия, показват предварителните официални резултати

Избирателните секции в Боливия затвориха
Избирателните секции в Боливия затвориха след решаващия втори тур на президентските избори, който може да доведе до значителна политическа промяна в южноамериканската страна, предаде ДПА.
Центристът Родриго Пас води пред консерватора Хорхе Кирога на втория тур на президентските избори в Боливия, показват предварителните официални резултати, публикувани от изборната комисия на Боливия, която заяви, че преднината е необратима, предаде Ройтерс.
Пас получава 54,53% от гласовете, а Кирога – 45,47%, показват предварителните официални резултати.
/ВА/
