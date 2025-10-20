Подробно търсене

Центристът Родриго Пас печели втория тур на президентските избори в Боливия, показват предварителните официални резултати

Владимир Арангелов
Центристът Родриго Пас поздравява поддръжниците си, след като е дал гласа си на втория тур на изборите, 19 октомври 2025 година. Снимка: AP/Freddy Barragan
Ла Пас,  
20.10.2025 03:13
 (БТА)

Центристът Родриго Пас води пред консерватора Хорхе Кирога на втория тур на президентските избори в Боливия, показват предварителните официални резултати, публикувани от изборната комисия на Боливия, която заяви, че преднината е необратима, предаде Ройтерс.

Пас получава 54,53% от гласовете, а Кирога – 45,47%, показват предварителните официални резултати.

/ВА/

