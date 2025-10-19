Треньорът на Локомотив Авиа Найден Найденов: "Изпуснахме моментите си"

Старши треньорът на волейболния Локомотив Авиа Найден Найденов заяви след загубата на тима му във финала за Суперкупата на България от Левски с 1:3 гейма, че съперникът се е справил в тежки ситуации.

"Това беше едно от разковничетата, че те успяха в тежки ситуации да ги спечелят, а ние пропуснахме шансовете, които имахме. В тези моменти те ни превъзхождаха", каза Найденов пред Max Sport 2.

"Изпуснахме просто моментите си, в които трябваше да обработим важни топки, иначе всичко друго се получаваше. Успявахме да се организираме добре. Имахме своите възможности. Техните състезатели играха невероятно", добави наставникът на Локомотив Авиа, а попитан за нови попълнения, Найден Найденов отговори:

"Засега не, няма да търсим нови попълнения. Ще продължим по този начин засега. Просто трябва още малко да поизчистим нещата, но явно Левски са малко по-напред, защото и те са мога да кажа на 80% от отбора си."

"Поздравявам Левски, поздравявам и моите момчета за играта. Публиката видя хубав волейбол и хубави изпълнения, а това е най-важното за българския волейбол", заяви още Найденов.