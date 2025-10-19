Подробно търсене

Треньорът на Локомотив Авиа Найден Найденов: "Изпуснахме моментите си"

Кремена Младенова
Треньорът на Локомотив Авиа Найден Найденов: "Изпуснахме моментите си"
Треньорът на Локомотив Авиа Найден Найденов: "Изпуснахме моментите си"
На снимката: старши треньорът на волейболния отбор "Локомотив Авиа" (Пловдив) Найден Найденов, снимка: Милена Стойкова/БТА (БТ)
София,  
19.10.2025 21:47
 (БТА)

Старши треньорът на волейболния Локомотив Авиа Найден Найденов заяви след загубата на тима му във финала за Суперкупата на България от Левски с 1:3 гейма, че съперникът се е справил в тежки ситуации.

"Това беше едно от разковничетата, че те успяха в тежки ситуации да ги спечелят, а ние пропуснахме шансовете, които имахме. В тези моменти те ни превъзхождаха", каза Найденов пред Max Sport 2.

"Изпуснахме просто моментите си, в които трябваше да обработим важни топки, иначе всичко друго се получаваше. Успявахме да се организираме добре. Имахме своите възможности. Техните състезатели играха невероятно", добави наставникът на Локомотив Авиа, а попитан за нови попълнения, Найден Найденов отговори:

"Засега не, няма да търсим нови попълнения. Ще продължим по този начин засега. Просто трябва още малко да поизчистим нещата, но явно Левски са малко по-напред, защото и те са мога да кажа на 80% от отбора си."

"Поздравявам Левски, поздравявам и моите момчета за играта. Публиката видя хубав волейбол и хубави изпълнения, а това е най-важното за българския волейбол", заяви още Найденов.

/КМ/

Свързани новини

19.10.2025 21:49

Волейболистът Матей Казийски след финала за Суперкупата на България: "Браво на Левски, заслужаваха победата"

Звездата на волейболния Локомотив Авиа Матей Казийски, който сега се насочва към турския Халкбанк, коментира след финала за Суперкупата на България при мъжете, загубен срещу Левски с 1:3, че двубоят е бил тежък
19.10.2025 21:36

Левски победи Локомотив Авиа с Матей Казийски и спечели за трети пореден път Суперкупата на България по волейбол

Мъжкият волейболен отбор на Левски, който спечели требъл през миналия сезон, започва страхотно и новата кампания, като се наложи над Локомотив Авиа Пловдив с 3:1 (26:28, 25:23, 25:21, 25:20) и спечели Суперкупата на България. В редиците на
18.10.2025 21:13

Матей Казийски: "Финалът срещу Левски ще бъде много по-труден"

Един от най-добрите волейболисти в света през последните години Матей Казийски се завърна в България, макар и за кратко, и игра за Локомотив Авиа в турнира за Суперкупата на България при победата над Нефтохимик 2010 в полуфинала. "Мисля, че бяхме
18.10.2025 20:57

Локомотив Авиа с Матей Казийски надигра Нефтохимик 2010 и ще спори с Левски на финала за Суперкупата на България

Вицешампионът от миналия сезон Локомотив Авиа победи Нефтохимик 2010 с 3:0 (25:22, 25:19, 25:19) във втория полуфинал за Суперкупата на България по волейбол за мъже, игран в залата "Левски София". Тимът от Пловдив бе подсилен от суперзвездата Матей

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:40 на 19.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация