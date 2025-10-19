Подробно търсене

Левски победи Локомотив Авиа с Матей Казийски и спечели за трети пореден път Суперкупата на България по волейбол

Христо Бонински
Левски победи Локомотив Авиа с Матей Казийски и спечели за трети пореден път Суперкупата на България по волейбол
Левски победи Локомотив Авиа с Матей Казийски и спечели за трети пореден път Суперкупата на България по волейбол
БТА, София (19 октомври 2025) В столичната зала "Левски София", се играе финал за Суперкупата на България между Левски София и Локомотив Авиа (Пловдив). Снимка: Милена Стойкова/БТА (БТ)
София,  
19.10.2025 21:36
 (БТА)

Мъжкият волейболен отбор на Левски, който спечели требъл през миналия сезон, започва страхотно и новата кампания, като се наложи над Локомотив Авиа Пловдив с 3:1 (26:28, 25:23, 25:21, 25:20) и спечели Суперкупата на България. В редиците на пловдивчани бе и суперзвездата Матей Казийски, но и това не помогна на тима. Това бе и трета поредна Суперкупа на страната за Левски, който преди две години победи фаворита Хебър, миналата година се наложи над Дея Спорт, а сега надигра и вицешампиона Локовотив Авиа. Матей Казийски пък напуска Локомотив само след два мача и ще играе през сезона в турския Халкбанк Анкара под ръководството на Радостин Стойчев. Мачът се играе пред препълнета зала "Левски София". 

Левски започна в състав: Стоил Палев, Светослав Гоцев, Тодор Скримов, Лазар Бучков, Гордън Люцканов, Юлиан Вайциг и либеро Дамян Колев. 

Локомотив заложи на Владимир Станков, Тодор Вълчев, Матей Казийски, Жулиен Георгиев, Кирил Колев, Ивайло Дамянов, и либеро Мартин Иванов 

Началото на мача бе за тима от Пловдив, който поведе с 3:1, но Левски барзо направи обрат след две серии на сервис до 7:5. При 12:9 за "сините" треньорът на Локомотив Найден Найденов взе прекъсване. Пловдивчани изравниха при 13:13 и след това започна дебнене, като Левски имаше малък аванс, но се стигна до ново равенство в решителните точки при 22:22, а и Локомотив излезе напред след брейк точка. Тимът на Найденов първи стигна до геймбол при 24:23, а Николай Желязков взе тайм-аут. Локовотим пропусне три възможности да затвори частта, но Матей Казийски успя при четвъртата, като стреля по блока и в аут за 28:26.  

Вторият гейм също премина изключително оспорвано, като нито един от двата тима не взе по-голям аванс от две точки. Тимът на Ники Желязков стигна до два геймбола при 24:22. Матей КАзийски заличи първия с мощна атака, но Гордън Люцканов проби блокада на гостите за 25:23, с което изравни резултата.

В третия гейм също всичко тръгна точка за точка, но Локомотив Авиа взе първи сериозен аванс при 17:13, което доведе до прекъсване на Николай Желязков. След него "сините" направиха две поредни точки и този път Найден Найденов прекъсна играта. След блокада на влезлия като резерва Николай Николаев се стигна до равенство - 18:18. Блокада на капитана Гоцев даде аванс на Левски при 20:19. Нов блок на Гоцев срещу Тодор Вълчев направи 23:21 и доведе до ново прекъсване за Найденов. Тодор Скримов заби през центъра за 24:21, а Люцканов реализира и последната точка в гейма - 25:21 за "сините". 

Импулсът в играта на Левски продължи и в следващата част. В нея тимът на Желязков дръпна при 5:2 и увеличи разликата до 11:5, като Найден Найденов се опита да накъса играта с прекъсване. След ас на Юлиан Вайциг Левски поведе с 23:16 и бе на две точки от победата. Локомотив направи три поредни точки заради силни сервиси на Казийски, но Люцканов направи 24:19 и пет мачбола. Мачът завърши с удар на Ивайло Дамянов в мрежата от сервис, което донесе радостта на домакините. 

Над всички в мача бе Гордън Люцканов от Левски, който завърши с 24 точки - 22 от атака, един ас и една успешна блокада. Тодор Скримов завърши с 19 точки, Юлиан Вайциг с 14, а капитанът Светослав Гоцев с 12. За Локомотив Матей Казийски реализира 21 точки, докато капитанът Тодор Вълчев се отчете със 17. 

/ХБ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

19.10.2025 21:49

Волейболистът Матей Казийски след финала за Суперкупата на България: "Браво на Левски, заслужаваха победата"

Звездата на волейболния Локомотив Авиа Матей Казийски, който сега се насочва към турския Халкбанк, коментира след финала за Суперкупата на България при мъжете, загубен срещу Левски с 1:3, че двубоят е бил тежък
19.10.2025 21:47

Треньорът на Локомотив Авиа Найден Найденов: "Изпуснахме моментите си"

Старши треньорът на волейболния Локомотив Авиа Найден Найденов заяви след загубата на тима му във финала за Суперкупата на България от Левски с 1:3 гейма, че съперникът се е справил в тежки ситуации

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:41 на 19.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация