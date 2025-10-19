Подробно търсене

Кремена Младенова
Волейболистът Матей Казийски след финала за Суперкупата на България: "Браво на Левски, заслужаваха победата"
На снимката: Матей Казийски, снимка: Милена Стойкова/БТА (БТ)
София,  
19.10.2025 21:49
 (БТА)

Звездата на волейболния Локомотив Авиа Матей Казийски, който сега се насочва към турския Халкбанк, коментира след финала за Суперкупата на България при мъжете, загубен срещу Левски с 1:3, че двубоят е бил тежък.

"В третия гейм изпуснахме четири точки преднина за нас. Имахме проблясъци и в четвъртия гейм, но изоставахме почти през цялото време. Тежък мач. Браво на Левски, заслужаваха победата и не се пречупиха след загубения първи гейм", коментира Казийски.

"Ще трябва да се изгледа мача и да се видят къде са нашите пробойни. Все пак шампионатът предстои, тепърва започва. Желая на Локомотив само победи", каза още волейболистът пред Max Sport 2.

Попитан дали би се върнал в пловдивския Локомотив след Халкбанк, Матей Казийски отговори: "Силно вероятно. Не искам от сега да обещавам нищо - не знам кога и как, но ще се върна пак."

"Много съм доволен, че има страхотно старание от страна на всички момчета. Борбеност и страхотен дух на терена. Има върху какво да се работи във всички отбори, които видях, но със сигурност нивото е прилично", заяви Казийски за видяното по време на турнира за Суперкупата и нивото в България, а на въпрос за новия си отбор Халкбанк и турското първенство, той обясни:

"Доколкото знам конкуренцията е много голяма, със сигурност не сме фаворити, но се надявам да покажем добра игра."

/КМ/

