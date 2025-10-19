Волейболистът Матей Казийски след финала за Суперкупата на България: "Браво на Левски, заслужаваха победата"

site.btaВолейболистът Матей Казийски след финала за Суперкупата на България: "Браво на Левски, заслужаваха победата"
Звездата на волейболния Локомотив Авиа Матей Казийски, който сега се насочва към турския Халкбанк, коментира след финала за Суперкупата на България при мъжете, загубен срещу Левски с 1:3, че двубоят е бил тежък.
"В третия гейм изпуснахме четири точки преднина за нас. Имахме проблясъци и в четвъртия гейм, но изоставахме почти през цялото време. Тежък мач. Браво на Левски, заслужаваха победата и не се пречупиха след загубения първи гейм", коментира Казийски.
"Ще трябва да се изгледа мача и да се видят къде са нашите пробойни. Все пак шампионатът предстои, тепърва започва. Желая на Локомотив само победи", каза още волейболистът пред Max Sport 2.
Попитан дали би се върнал в пловдивския Локомотив след Халкбанк, Матей Казийски отговори: "Силно вероятно. Не искам от сега да обещавам нищо - не знам кога и как, но ще се върна пак."
"Много съм доволен, че има страхотно старание от страна на всички момчета. Борбеност и страхотен дух на терена. Има върху какво да се работи във всички отбори, които видях, но със сигурност нивото е прилично", заяви Казийски за видяното по време на турнира за Суперкупата и нивото в България, а на въпрос за новия си отбор Халкбанк и турското първенство, той обясни:
"Доколкото знам конкуренцията е много голяма, със сигурност не сме фаворити, но се надявам да покажем добра игра."
/КМ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина