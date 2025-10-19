Станислав Генчев: "Това не беше мач, който заслужавахме да загубим"

site.btaСтанислав Генчев: "Това не беше мач, който заслужавахме да загубим"
Треньорът на Локомотив (София) Станислав Генчев обяснимо бе разочарован от развоя на мача при загубата от ЦСКА 1948.
"Като цяло мисля, че получихме гол в много неприятен момент. Това не беше мач, който заслужавахме да загубим. Повечето положения бяха пред вратата на ЦСКА 1948. Но ако искаме да печелим, трябва да реализираме положенията си. В последните три мача създадохме 15 възможности, а вкарахме само един гол. Това са футболисти с качества и съм сигурен, че ще започнат да вкарват", каза той.
"И най-добрите футболисти в света изпускат положения, неприятно е, че това става в трети пореден мач", добави бившият треньор на Левски.
"Неприятно е и, че допускаме от първото положение пред вратата ни. Когато вкарваме, играем с друго самочувствие. Като желание и борба съм изключително доволен от футболистите. Надявам се и контузените футболисти да се възстановят по най-добрия начин. Като се върнат, ще имаме много повече опции", надява се Генчев.
/ХБ/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина