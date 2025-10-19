Големи германски пивоварни повишават цените на бирата

Редица големи производители на бира в Германия повишават цените си, съобщи специализираното списание за пазара на напитки "Инсайд", цитирано от ДПА. Според анализа шест от десетте най-популярни марки бира в страната вече са засегнати или ще бъдат засегнати от увеличение на цените от големите пивоварни през следващите месеци.

Освен големите пивоварни много малки производители също планират увеличение на цените. Все още не е ясно доколко клиентите на пивоварните ще приемат по-високите цени и дали те ще бъдат прехвърлени върху крайните потребители.

Редакторът на "Инсайд" Никлас Отер коментира, че при наличния свръхкапацитет в германската пивоварна индустрия търговците на дребно могат лесно да купуват бира при най-изгодни условия. Освен това те често предлагат най-популярния вид бира – пилзнер – на промоционални цени, значително по-ниски от стандартните.

"Това означава, че потребителите все още могат да купуват бира от търговците на дребно на цени, каквито са били преди десетилетия", отбелязва пред Ен Те Фау Отер.

Не само търговията на дребно, но и ресторантьорството се сблъсква с повишаване на цените. "Продажбите на бира всъщност са подложени на по-голям натиск от всякога", подчертава Отер. Според него в заведенията се пие по-малко бира, а социалният живот също е по-ограничен. "Има и демографски фактори – по-възрастните хора пият по-малко", добавя той.



Отдръпването от алкохолните напитки се наблюдава още по-силно при други категории, като спиртните напитки и виното.

По данни на Федералната статистическа служба продажбите на бира в Германия са намалели с 6,3 процента през първата половина на годината. Това означава, че са били консумирани 262 милиона литра по-малко спрямо същия период на миналата година. Общият обем на продажбите от 3,9 милиарда литра е най-ниският от 1993 г. насам – т.е. откакто се събират данни за пивоварния сектор.

Безалкохолните напитки също поскъпват. Пазарният лидер "Кока-Кола" (Coca-Cola) повиши цените си от 1 септември. От компанията посочват, че увеличението за клиентите на пазара на дребно и извън него е в ниския едноцифрен процентен диапазон средно за всички продукти и опаковки. Според Инсайд много други производители също са прехвърлили повишените си разходи върху потребителите.

При безалкохолните напитки по-голямо значение имат собствените марки на търговците на дребно. Много хранителни вериги вече са реализирали значителни увеличения на цените през последните години. "С абсурдни последици: в някои случаи марковите продукти на промоция са по-евтини от собствените марки в "Алди" (Aldi), "Лидл" (Lidl) и други", отбелязва изданието.