Франкфуртският панаир на книгата връчи наградата за мир на историка Карл Шльогел

Германският историк Карл Шльогел, известен критик на руския президент Владимир Путин, получи Международната награда за мир на Франкфуртския панаир на книгата, съобщи ДПА.
Шльогел, 77-годишният експерт по Русия, „постоянно поставя нови стандарти в живата и динамична историческа литература“, се казва в мотивите на журито.
В речта си при приемането на наградата в църквата „Св. Павел“ (Paulskirche) Шльогел призова германците да се поучат от украинците. „Те са добре запознати с поведенческите кодекси на съпротивата и учат европейците какво ще се случи с тях, ако не се подготвят за най-лошото“, каза той.
Историкът подчерта още: „Народът на Украйна ни учи, че това, което се случва, не се нарича конфликт в Украйна, а война. Те ни помагат да разберем с какво трябва да се справим: режим, който иска да унищожи Украйна като независима държава и който мрази Европа.“
Карл Шльогел предупреди: „Те ни показват, че отстъпките пред агресора само засилват апетита му и че умиротворяването не води до мир, а проправя пътя към война.“
Наградата за мир се присъжда от 1950 г. насам от Германската асоциация на книгоиздателите и книгоразпространителите и е на стойност 250 000 евро. Тя беше връчена в последния ден на панаира пред повече от 700 гости, сред които министърът на културата Волфрам Ваймер, епископ Георг Бацинг, председател на Германската епископска конференция, както и Омид Нурипур, вицепрезидент на германския парламент.
В сертификата, връчен от председателя на асоциацията Карин Шмидт-Фридрихс, се подчертава, че Шльогел е един от първите, които предупреждават за експанзионистичната политика на Путин. „Неговото предупреждение към нас: без свободна Украйна не може да има мир в Европа“, се казва в документа.
Шльогел описа себе си като представител на едно „щастливо поколение“, което днес трудно се приспособява към войната в Европа. Той призна, че не е предполагал, че Русия ще се върне към „времена, които в много отношения приличат на практиките на сталинизма“.
В своето поздравление към лауреата украинско-германската писателка Катя Петровская си припомни срещата си с историка през 2022 г., няколко дни след руската инвазия, на протест в Берлин, където той бил „увит в украинско знаме“. „Вашето публично отчаяние ни помогна много тогава, както и способността ви да се изправите и да продължите, въпреки всичко“, каза тя и добави: „Знаехме, че не сме сами.“
Карл Шльогел е роден през 1948 г. в семейство на фермери в Южна Германия. Учи руски език в католическо пансионно училище, а като младеж пътува до Русия и Чехословакия, където преживява Пражката пролет от 1968 г. Следва история на Източна Европа, жени се за руска писателка и дълги години пътува между Изтока и Запада, разкривайки пред западната публика живота зад Желязната завеса. Първоначално се отказва от академична кариера, но след падането на комунизма започва да преподава в Констанц и във Франкфурт на Одер.
Според сертификата за наградата, работата му съчетава „емпирична историография и личен опит“.
