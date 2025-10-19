Подробно търсене

Франкфуртският панаир на книгата ще връчи днес награда за мир на историка Карл Шльогел

Христо Кьосев
Франкфуртският панаир на книгата се закрива днес. Снимка:AP Photo/Michael Probst
Франкфурт,  
19.10.2025 11:29
 (БТА)

Франкфуртският панаир на книгата ще връчи днес на 77-годишния историк Карл Шльогел Международната награда за мир на Германската асоциация на книгоиздателите и книгоразпространителите, съобщава ДПА.

Германският историк е експерт по Русия и виден критик на политиката на Путин. „Шльогел постоянно поставя нови стандарти в живото и динамично историческо писане“, посочва журито в мотивите си за наградата.

Наградата за мир се връчва от 1950 г. от Германската асоциация на книгоиздателите и книгоразпространителите. „Може би щяхме да разберем много неща по-рано, ако бяхме чели Карл Шльогел по-рано и по-често“, заяви председателката на съюза на панаира в петък.

Наградата, на стойност 250 000 евро, ще бъде връчена по-късно днес в църквата „Св. Павел“ (Paulskirche) във Франкфурт.

/ХК/

Списание ЛИК

Към 11:53 на 19.10.2025 Новините от днес

