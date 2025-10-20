Подробно търсене

Мицкоски: В 30 общини ВМРО-ДПМНЕ има кметове още на първия тур на местните избори

Кореспондент на БТА в Скопие Маринела Величкова
Мицкоски: В 30 общини ВМРО-ДПМНЕ има кметове още на първия тур на местните избори
Мицкоски: В 30 общини ВМРО-ДПМНЕ има кметове още на първия тур на местните избори
Снимка: пресцентъра на правителството на Република Северна Македония/архив
Скопие,  
20.10.2025 00:49
 (БТА)
Етикети

Победа в местните избори в Република Северна Македония обяви председателят на ВМРО-ДПМНЕ и премиер на страната Християн Мицкоски. По думите му партията е победила в над 30 общини на първия тур на изборите и той открои победата в Струмица, за където каза, че 20 години са чакали, за да имат кмет.

„Имаме победа в Делчево, Берово, имаме убедителна победа в Битоля, в Прилеп, в Щип, Кавадарци, Гевгелия, Свети Николе, Охрид, Кисела вода, Гьорче Петров, Велес, Радовиш и така нататък... Обещахме победа, имаме победа. (Северна) Македония избра хора, които вярват в работата, а не в думите. Тази убедителна победа не е краят, а началото на новата македонска енергия. Всеки, който излезе и гласува за продължаване на промените, гласува, че може да се справи по-добре, това е наше задължение и доверието не е награда, а задача, която започва утре сутринта. Тази вечер не празнуваме, а ще работим, ще превърнем всеки глас в действие”, заяви в изявление в централата на управляващата партия Християн Мицкоски, който изрази убеденост, че на втория тур кандидатът за кмет на Скопие ще спечели убедително.

Председателят на опозиционния СДСМ, Венко Филипче, обяви, че партията му е спечелила три общини още на първия тур на местните избори и това са Крива Паланка, Кривогащани и Богданци и влиза с водещ резултат в балотажа в скопската община Център, в Пробищип, Чучер Сандево, Чешиново, Валандово, Крушево, Лозово, Росоман.

„Този резултат не е това, което всички искахме, но не е лош резултат, като се има предвид, че в някои от общините имаме увеличение на гласовете”, заяви Филипче.

На 19 октомври Северна Македония гласува за кметове и общински съвети в 80 общини и град Скопие. Балотажът ще се произведе на 2 ноември.

/ВА/

Свързани новини

20.10.2025 00:06

Буяр Османи поздрави опонента си за победата в община Чаир; според неокончателни данни ВМРО-ДПМНЕ печели убедително местните избори в Северна Македония

Кандидатът за кмет на скопската община Чаир от Националния алианс за интеграция, воден от най-голямата албанска партия ДСИ, Буяр Османи поздрави опонента си от ВЛЕН Изет Меджити за победата му и му пожела успех в управлението на общината през следващите четири години.
19.10.2025 22:26

Досегашният кмет на Охрид от ВМРО-ДПМНЕ обяви победа още на първи тур в кметските избори в Северна Македония

Час и половина след края на изборния ден досегашният кмет на Охрид, Кирил Пецаков от ВМРО-ДПМНЕ обяви, че е избран за втори мандат още в първия тур на местните избори в Северна Македония, според Пецаков той води пред опонента си от СДСМ с 10 000
19.10.2025 21:20

Половин час преди края на изборния ден избирателната активност за местните избори в Северна Македония е 46,65 процента

Към 17:20 ч. (18.20 ч. бг време ) избирателната активност на местните избори в Република Северна Македония е под 40 процеднта (39,61), информираха от Държавната избирателна комисия (ДИК). Най-висока избирателна активност е във Вевчани 61,84
19.10.2025 07:03

Република Северна Македония гласува днес за местна власт

В Република Северна Македония днес се провеждат избори за кметове и общински съветници в 80-те общини в страната и град Скопие. Общият брой на избирателите е 1 832 415 души, между които и 112 000 избиратели, които временно работят или пребивават в
17.10.2025 13:56

Последен ден от предизборната кампания в Северна Македония, в неделя страната гласува на местни избори с не малък залог

Днес е последният ден от предизборната кампания в Северна Македония. На изборите в неделя ще се избират кметове и общински съветници в 80-те общини в страната и столицата Скопие, а кампанията беше определена от анализаторите като добре позната и с

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 01:53 на 20.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация