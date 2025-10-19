Република Северна Македония гласува днес за местна власт

В Република Северна Македония днес се провеждат избори за кметове и общински съветници в 80-те общини в страната и град Скопие. Общият брой на избирателите е 1 832 415 души, между които и 112 000 избиратели, които временно работят или пребивават в чужбина, 2 162 избиратели, които излежават присъда лишаване от свобода или са задържани, и 450 избиратели от домове за възрастни хора.

Изборите започнаха вчера, когато гласуваха болни и немощни, затворници и избиратели от старческите домове в страната.

Гласуването в 3474-те секции в Северна Македония започва в 7:00 ч. (8:00 ч. бг. време) и продължава до 19:00 ч. (20:00 ч. бг. време). Гласуването е тайно и за идентификация на избирателите се използват биометрични идентификационни устройства.

В бюлетината са вписани имената на всички кандидати за кмет и водачи на листи за общински съветници. В Скопие, където кандидатите за кмет са 16, ще се гласува с четири бюлетини – за кмет на града, за листа за общински съветници на ниво град, както и за кмет и общински съветници в съответната община в града. По данни на Държавната избирателна комисия най-дългата бюлетина за гласуване на тези избори е в Битоля – 50 см.

В изборите участват 22 партии, 19 коалиции и 119 независими кандидати, като кандидатите за кметове в 80-те общини и Скопие са общо 309, а листите за общински съветници са 576 с общо 10 490 кандидати.

От Института за демокрация, солидарност и гражданско общество съобщиха, че 90 процента от кандидатите са мъже, а жените са 10 процента. Най-младият кандидат за кмет е на 23 години, а най-възрастният – на 79 години. От общия брой кандидати в листите за общински съветници 81 процента са мъже, а 19 процента – жени. На 18 години са 78 кандидати, предложени за общински съветници, седем кандидати са на 90 или повече години, а най-възрастният е на 97 години.

За местните избори са получили акредитации 1462 местни и международни наблюдатели, сред които и делегация от 15 членове на Конгреса на местните и регионалните власти на Съвета на Европа. Мисията ще включва разговори с представители на медиите и неправителствените организации, като са планирани и съвместни работни срещи с основния екип на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), който също ще наблюдава изборния процес.

За да бъде избран на първи тур, кандидатът за кмет трябва да получи мнозинство от гласовете на избирателите, като във вота трябва да са гласували най-малко една трета от вписаните в избирателните списъци. На балотаж, който се провежда 14 дни след първия тур на изборите, отиват двамата кандидати, получили най-много гласове. Съветниците в общинските съвети се избират пропорционално, по формулата на Д'Онт.

Местните избори на 19 октомври 2025 г. са осмите избори за местна власт от обявяването на независимостта на страната.