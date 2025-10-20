Буяр Османи поздрави опонента си за победата в община Чаир; според неокончателни данни ВМРО-ДПМНЕ печели убедително местните избори в Северна Македония

Кандидатът за кмет на скопската община Чаир от Националния алианс за интеграция, воден от най-голямата албанска партия ДСИ, Буяр Османи поздрави опонента си от ВЛЕН Изет Меджити за победата му и му пожела успех в управлението на общината през следващите четири години.

„В политиката обаче гражданите имат последната дума. Достатъчно дълго съм в политиката, за да разпознавам и уважавам посланията, които гражданите изпращат. Въпреки че кампанията не беше нито честна, нито законна във всеки аспект, не искам да се оплаквам, защото вярвам, че честността и ценностите имат смисъл само когато ги поддържаш, дори в подобни ситуации“, написа Османи в профила си във „Фейсбук“.

Според данните на Държавната избирателна комисия в Северна Македония, при обработени 69,26 процента от протоколите, Меджити, който в момента е и вицепремиер на страната води в надпреварата с 50,52 процента и вече обяви изборната си победа в община Чаир.

Според обобщените предварителни резултати на Държавната избирателна комисия от обработените до този момент данни от секционните комисии ВМРО-ДПМНЕ има избрани кметове или води в 52 общини, сред тях и Скопие, а коалиционният партньор на управляващите, коалицията от албански партии ВЛЕН - в 9 общини Девет са и общините, в които по-висок резултат или избрани още на първия тур кметове има опозиционната СДСМ, Националният алианс за интеграция води в 4 общини, Демократичната партия на турците и Съюз на ромите - в по една. Досегашният кмет на Куманово от движението ЗНАМ, третият коалиционен партньор в управлението на страната, Максим Димитриевски е спечелил трети поред кметски мандат, а в Струга и Студенчани водят независими кандидати.

Според резултатите от кметските избори към този момент при обработени приблизително 42 процента от протоколите в община Скопие води кандидатът на ВМРО-ДПМНЕ, но на балотаж има вероятност да отиде кандидатът на Левица, който е с втори резултат и изпреварва кандидат-кмета издигнат от СДСМ.

Неофициалните резултати от местните избори в Северна Македония Държавната избирателна комисия ще обяви след полунощ местно време.