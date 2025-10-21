Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Скопие Маринела Величкова
Държавната избирателна комисия в Северна Македония обяви официалните резултати от местните избори
Снимка: Владислав Тентов/БТА (ПК)
Скопие,  
21.10.2025 00:45
 (БТА)

В 43 общини има избрани кметове на първия тур от местните избори в Република Северна Македония, които се проведоха на 19 октомври, в 33 общини ще има балотаж, обяви на открито заседание на Държавната избирателна комисия нейният председател Борис Кондарко.

От общините, в които има избрани кметове на първия тур, в 33 побеждава ВМРО-ДПМНЕ, коалицията от албански партии ВЛЕН в 4, Националния алианс за интеграция, воден от ДСИ в 3 и опозиционния СДСМ също има трима избрани на първи тур кметове. 

В четири общини изборите ще бъдат повторени, поради недостатъчно гласували в неделя избиратели. Според избирателния закон в Северна Македония ако на първи тур на местни избори не са гласували поне една трета от вписаните избирателни списъци, изборите трябва да бъдат повторени не по-късно от 60 дни от обявяването на окончателните резултати от Държавната избирателна комисия. Гласуването ще се повтори в общините Врабчище, Маврово и Ростуше, Център Жупа и Гевгелия, където са гласували 33.31 процента от вписаните в избирателните списъци, резултат, много близък до изискуемите 33.33 процента. 

Избирателната активност в първия тур на местните избори в Северна Македония е 48,29  процента, което е най-нисък резултат на местни избори от обявяване на независимостта на държавата. 

Балотажът за избори на кмет в 33-те общини ще бъде на 2 ноември. 

