Държавната избирателна комисия в Северна Македония обяви официалните резултати от местните избори

В 43 общини има избрани кметове на първия тур от местните избори в Република Северна Македония, които се проведоха на 19 октомври, в 33 общини ще има балотаж, обяви на открито заседание на Държавната избирателна комисия нейният председател Борис Кондарко.

От общините, в които има избрани кметове на първия тур, в 33 побеждава ВМРО-ДПМНЕ, коалицията от албански партии ВЛЕН в 4, Националния алианс за интеграция, воден от ДСИ в 3 и опозиционния СДСМ също има трима избрани на първи тур кметове.

В четири общини изборите ще бъдат повторени, поради недостатъчно гласували в неделя избиратели. Според избирателния закон в Северна Македония ако на първи тур на местни избори не са гласували поне една трета от вписаните избирателни списъци, изборите трябва да бъдат повторени не по-късно от 60 дни от обявяването на окончателните резултати от Държавната избирателна комисия. Гласуването ще се повтори в общините Врабчище, Маврово и Ростуше, Център Жупа и Гевгелия, където са гласували 33.31 процента от вписаните в избирателните списъци, резултат, много близък до изискуемите 33.33 процента.

Избирателната активност в първия тур на местните избори в Северна Македония е 48,29 процента, което е най-нисък резултат на местни избори от обявяване на независимостта на държавата.

Балотажът за избори на кмет в 33-те общини ще бъде на 2 ноември.