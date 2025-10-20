След местните избори в Северна Македония партиите с нова порция размяна на реплики

Резултатите от местните избори в Северна Македония, в които ВМРО-ДПМНЕ спечели голям брой кметове и общински съветници в страната още на първи тур, върна размяната на реплики между политическите партии в очакване на балотажа на 2 ноември.

Единственият полезен ход за председателя на опозиционния СДСМ Венко Филипче е да подаде оставка, смятат от управляващата ВМРО-ДПМНЕ. На пресконференция в централата на партията, която е водеща в резултатите след вчерашните местни избори, вицепремиерът Александър Николоски обяви, че резултатите от първия тур на изборите ясно показват, че СДСМ има пълна липса на идеи и проекти и е преживяла поражение.

„СДСМ не успя да заеме второ място и е трета, в някои случаи четвърта сила. Такъв е случаят в общините Битоля, Бървеница, Бутел, Дебърца, Карпош, Кисела Вода, Кочани, Брод, Могила, Долнени, Куманово, Шуто Оризари, Скопие...СДСМ в столицата стигна дотам, че дори не успя да влезе във втория тур. В Скопие те са четвърти, а дори ВЛЕН е трети пред тях”, заяви Николоски.

Той припомни, че СДСМ е загубила своя бастион - Струмица, при това още на първи тур.

В изявлението си след изборите председателят на ВМРО-ДПМНЕ Християн Мицкоски също открои Струмица като един от успехите на ВМРО-ДПМНЕ, за което партията е чакала 20 години.

За реформа в СДСМ призова и досегашният кмет на Струмица Костадин Костадинов. Костадинов, който е бивш депутат от СДСМ не беше издигнат като кандидат за кметския пост на града на тези избори. Тогава той обяви, че ще се съобрази с решението на партията си и ще говори след изборите.

„СДСМ, воден от Венко Филипче, загуби бастиона си Струмица на първия тур. Гражданите в бастиона на СДСМ също ясно казаха „не“ на политиката им. След 20 години, в общината, която беше пример и перла на прогреса, СДСМ ще бъде опозиция. Това е вотът на жителите на Струмица, избор, който произтича от политическата оферта, създадена от решенията на ръководството на СДСМ. От резултатите на Държавната избирателна комисия е ясно, че електоралното цунами се е разпространило в почти всички общини в страната. Това не е обикновено поражение, а сериозен срам и позор - както политически, така и морално. Състоянието, в което свети червената лампа, не е достатъчен сигнал за ръководството на довчера най-голямата опозиционна партия. Това е сигнал за политическото напускане на голям брой членове на ръководството. Рано или късно всеки, който е взел решения, трябва да се погледне в огледалото и да признае, че не е достатъчно добър. И да си тръгне. Това е добродетел, стъпка, която ще даде възможност на правилните хора да се интегрират в партията и честно да започнат да работят. Веднага, днес”, написа във Фейсбук профила си Костадин Костадинов.

От СДСМ отговориха на ВМРО-ДПМНЕ, че управляващата партия е наясно с огромния спад в подкрепата за правителството и че макар това да не е желаният резултат за СДСМ, партията регистрира стабилизация и растеж в няколко общини.

„Общият брой гласове показва, че СДСМ намалява разликата спрямо ВМРО-ДПМНЕ, увеличава я спрямо ЗНАМ и държи стабилно предимство пред Левица. Това ясно показва, че цялостната среда се променя. ВМРО-ДПМНЕ се опитва напразно да покаже огромен триумф, когато реалността е, че числата показват сериозен спад в доверието в правителствените партньори. СДСМ ще продължи да работи за консолидиране на партията и победа в няколко общини на втория тур. Имаме солидни резултати в няколко общини, но и места, където в бъдеще трябва да работим за увеличаване на подкрепата. Предвид факта, че на тези избори имаше редица независими кандидати и листи, които преди всичко отнеха гласове на опозицията. На втория тур СДСМ увеличава коалиционния си капацитет, коалицията на СДСМ с гражданите и другите опозиционни партии ще продължи да расте”, се казва в позицията на опозиционната партия.

От Левица пък, която има шест депутати в парламента на страната, се обявиха за лидер на опозицията в страната, след като не кандидатът на СДСМ за кмет на Скопие, а този на Левица се оказа, че отива на балотаж на 2 ноември.