Половин час преди края на изборния ден избирателната активност за местните избори в Северна Македония е 46,65 процента

Кореспондент на БТА в Скопие Маринела Величкова
Снимка: Владислав Тентов, БТА (КН)
Скопие,  
19.10.2025 21:20
 (БТА)

Половин час преди края на изборния ден на местните избори в Република Северна Македония са гласували 46,65 процента от избирателите, при 94,62 процента от обработените секции, съобщи на пресконференция председателят на Държавната избирателна комисия Борис Кондарко.

Избирателната активност е по-ниска, в сравнение с тази към същия час на местните избори през 2021 г., когато са гласували 49,98 процента от избирателите.

Избирателната активност в Скопие, където се гласува за кмет и градски съвет, както и за кметове и общински съвети в 10-те общини на територията на града са гласували 46,64 процента или 803 720 граждани, показват резултатите при обработени 94,67 процента от секционните комисии. 

В три общини на територията на страната -  Център Жупа, Врабчище и Марово и Ростуше са гласували по-малко от една трета от вписаните в избирателните списъци, каза Кондарко, който посочи, че съгласно изборния закон, ако на изборите не са излезли повече от една трета от вписаните в избирателните списъци, гласуването се повтаря в период до 60 дни.

Тъй като изборният ден приключва в 19.00 ч. (20.00 ч. бг. време), окончателните резултати от избирателната активност на местните избори, както и първите неофициални резултати от днешните избори ще бъдат обявени след полунощ, обяви Кондарко. 

В изборите за местни органи на властта в осемдесетте общини в Северна Македония и град Скопие участват 22 партии, 19 коалиции и 119 независими кандидати, като кандидатите за кметове в осемдесетте общини и Скопие са общо 309, а листите за общински съветници са 576 с общо 10 490 кандидати.  

Днешните местни избори са осмите избори за местна власт от обявяването на независимостта на страната.

/ВД/

