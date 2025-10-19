Подробно търсене

Досегашният кмет на Охрид от ВМРО-ДПМНЕ обяви победа още на първи тур в кметските избори в Северна Македония

Кореспондент на БТА в Скопие Маринела Величкова
Досегашният кмет на Охрид от ВМРО-ДПМНЕ обяви победа още на първи тур в кметските избори в Северна Македония
Досегашният кмет на Охрид от ВМРО-ДПМНЕ обяви победа още на първи тур в кметските избори в Северна Македония
Снимка: Маринела Величкова, БТА
Скопие,  
19.10.2025 22:26
 (БТА)

Час и половина след края на изборния ден досегашният кмет на Охрид, Кирил Пецаков от ВМРО-ДПМНЕ обяви, че е избран за втори мандат още в първия тур на местните избори в Северна Македония, според Пецаков той води пред опонента си от СДСМ с 10 000 гласа.

Според първоначалните, неофициални резултати, които по традиция в страната идват най-напред от централите на политическите партии, ВМРО-ДПМНЕ има избрани кметове още на първия тур в още няколко общини - Щип, Радовиш, Сопище, Ресен, Свети Николе. По тв Сител Антонио Милошоски от ВМРО-ДПМНЕ заяви, че управляващата партия ще спечели на първия тур и в скопските общини Кисела вода, Гази Баба, Гьорче Петров, Аеродром, Градско, Ягуновце, Василево, Радовиш и Щип, както и в Струмица, където до сега кмет беше Костадин Костадинов от СДСМ, който не беше издигнат за кандидат на тези избори.  

В първите си изявления, след края на изборния ден един от лидерите на албанската коалиция ВЛЕН Изет Меджити обяви победата си в кметската надпревара с Буяр Османи, издигнат от Националния алианц за интеграция Буяр Османи в скопската община Чаир, както и че коалицията води в общините Сарай, Желино, Теарце, като още в първия тур очакват между 4 и 7 кметски места.

От СДСМ заявиха, че кандидатите на партията водят в скопската община Център, както и в Крива Паланка, Пробищип, Чучер Сандево, Чешиново-Облешево, Кривогащани и Богданци. Оспорвана битка, според партията, се води в Неготино, Валандово, Македонска Каменица и Лозово.

Неофициални  данни за резултатите от Държавната избирателна комисия се очакват около полунощ. На местните избори днес в Северна Македония се гласува за кметове и общински съвети в 80 общини и град Скопие.

/ВД/

Свързани новини

19.10.2025 21:20

Половин час преди края на изборния ден избирателната активност за местните избори в Северна Македония е 46,65 процента

Към 17:20 ч. (18.20 ч. бг време ) избирателната активност на местните избори в Република Северна Македония е под 40 процеднта (39,61), информираха от Държавната избирателна комисия (ДИК). Най-висока избирателна активност е във Вевчани 61,84
19.10.2025 07:03

Република Северна Македония гласува днес за местна власт

В Република Северна Македония днес се провеждат избори за кметове и общински съветници в 80-те общини в страната и град Скопие. Общият брой на избирателите е 1 832 415 души, между които и 112 000 избиратели, които временно работят или пребивават в
17.10.2025 13:56

Последен ден от предизборната кампания в Северна Македония, в неделя страната гласува на местни избори с не малък залог

Днес е последният ден от предизборната кампания в Северна Македония. На изборите в неделя ще се избират кметове и общински съветници в 80-те общини в страната и столицата Скопие, а кампанията беше определена от анализаторите като добре позната и с

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:38 на 19.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация