Кандидатът на ДПС Христина Статева спечели балотажа на изборите за кмет на димитровградското село Черногорово

Кореспондент на БТА в Хасково Николай Грудев
БТА, село Черногорово (19 октомври 2025) Кандидатът на ДПС Христина Статева спечели балотажа на избора за кмет на димитровградското село Черногорово. Снимка: ДПС
19.10.2025 23:31
Кандидатът на Партия "Движение за права и свободи" Христина Статева спечели балотажа на изборите за кмет на димитровградското село Черногорово, съобщи за БТА председателят на Общинската избирателна комисия (ОИК) в Димитровград Димитър Гавазов след окончателното преброяване на резултатите. На втория тур на предсрочния частичен вот за управник на населеното място Статева събра 251 гласа, или 51,75%. Втора с 224 гласа, което е 46,86%, остана издигнатата от ГЕРБ Лидия Молева. Трима избиратели са маркирали полето "не подкрепям никого". Жителите с право на глас в Черногорово са 791.

На първия тур на 12 октомври Молева водеше пред Статева със 193 на 148 гласа. Изборите днес  започнаха в спокойна обстановка и навреме. До края на деня няма подадени сигнали и жалби за нарушения, допълни Гавазов.

"ДПС успя да стъпи за пръв път от създаването си досега и в община Димитровград, като спечели кметските избори в село Черногорово", пишат от областното ръководство в Хасково на "ДПС-Ново начало" на официалната си страница във "Фейсбук". Напълно заслужена победа, до която стигнахме с постоянство, уважение към всички жители на селото, работа и поети ангажименти, които ще бъдат приоритет в работата на новоизбрания кмет г-жа Христина Статева, се допълва в публикацията.

